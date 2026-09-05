موسكو تستهدف مصانع للمعادن في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

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أكدت ، السبت، أن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشيرة إلى أنها ضربت أيضا أهدافا لوجستية في جنوب .وأشارت الروسية، في بيان، إلى ان القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية وأخرى للصناعة العسكرية ومحطات للطاقة ومخازن تابعة للقوات .وأضاف البيان: "شنّت القوات الروسية، الليلة، ضربة باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى ضد مصانع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تزود مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وضد مراكز ومحطات الكهرباء الفرعية في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا".وتابع: "قوات الدفاع الجوي أسقطت 53 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، استُهدفت سفينة شحن في مقاطعة أوديسا، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك.