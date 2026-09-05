تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موسكو تستهدف مصانع للمعادن في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

Lebanon 24
05-09-2026 | 03:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موسكو تستهدف مصانع للمعادن في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
موسكو تستهدف مصانع للمعادن في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشيرة إلى أنها ضربت أيضا أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا.
Advertisement

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى ان القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية وأخرى للصناعة العسكرية ومحطات للطاقة ومخازن تابعة للقوات الأوكرانية.

وأضاف البيان: "شنّت القوات الروسية، الليلة، ضربة باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى ضد مصانع المعادن في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تزود مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وضد مراكز الخدمات اللوجستية ومحطات الكهرباء الفرعية في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا".

وتابع: "قوات الدفاع الجوي أسقطت 53 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، استُهدفت سفينة شحن في مقاطعة أوديسا، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك.
 
مواضيع ذات صلة
قيادة الأركان الأوكرانية: استهدفنا مصنعا للوقود الصلب لمنظومات الصواريخ في مقاطعة روستوف الروسية
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة فيلني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الأركان الأوكرانية: استهدفنا المصفاة الرئيسية لشركة لوك أويل الروسية في مقاطعة كستوفو
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخصين في قصف روسي استهدف مقاطعة سومي
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

الخدمات اللوجستية

وزارة الدفاع

صباح اليوم

أوكرانيا

المعادن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-05
Lebanon24
09:57 | 2026-09-05
Lebanon24
09:43 | 2026-09-05
Lebanon24
09:37 | 2026-09-05
Lebanon24
08:43 | 2026-09-05
Lebanon24
08:14 | 2026-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24