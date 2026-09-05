نائب وزير الخارجية الروسي: على أميركا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن سيرغي
ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي
، قوله اليوم السبت إن على الإدارة الأميركية
أن تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين روسيا
وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الأوضاع لا تسير في صالح كييف
.
وتعليقاً على زيارة المبعوثين الأميركيين
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قال ريابكوف للوكالة "السؤال الأساسي هو مدى استعداد الإدارة الأميركية لبذل الجهود من أجل البحث عن حل حقيقي للأزمة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض".
وذكر ترامب
أمس الجمعة أن المبعوثين يستعدان للسفر في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين، المستمرة منذ أربع سنوات.
وتمثل هذه الخطوة أحدث مساعي واشنطن
لكسر الجمود الدبلوماسي في أعنف نزاع تشهده أوروبا
منذ الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وصرح مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" بأن المبعوثين سيصلان إلى كييف الأحد.