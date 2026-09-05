نائب وزير الخارجية الروسي: على أميركا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا

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نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن ريابكوف، نائب ، قوله اليوم السبت إن على أن تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الأوضاع لا تسير في صالح .وتعليقاً على زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قال ريابكوف للوكالة "السؤال الأساسي هو مدى استعداد الإدارة الأميركية لبذل الجهود من أجل البحث عن حل حقيقي للأزمة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض".وذكر أمس الجمعة أن المبعوثين يستعدان للسفر في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين، المستمرة منذ أربع سنوات.وتمثل هذه الخطوة أحدث مساعي لكسر الجمود الدبلوماسي في أعنف نزاع تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.وصرح مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" بأن المبعوثين سيصلان إلى كييف الأحد.