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عربي-دولي

نائب الرئيس الأميركي يكشف النظام الغذائي الذي يتبعه بهدف إنقاص وزنه

Lebanon 24
05-09-2026 | 04:28
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نائب الرئيس الأميركي يكشف النظام الغذائي الذي يتبعه بهدف إنقاص وزنه
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كشف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تفاصيل النظام الغذائي الذي يتبعه بهدف إنقاص وزنه، موضحا أنه يعتمد بصورة أساسية على الأطعمة الغنية بالبروتين ومخلل الملفوف، وذلك بعدما استشار وزير الصحة الأميركي روبرت إف. كينيدي جونيور بشأن التخلي عن السكر.
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ووفقاً لما أوردته صحيفة "ذا تليغراف" the telegraph، قال فانس إنه يتبع هذا النظام الغذائي منذ بدء ما يعرف في المسيحية بـ"الصوم الكبير"، في إطار محاولته ممارسة "ضبط النفس".

وأضاف نائب الرئيس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن الصوم دفعه إلى التفكير في التخلي عن بعض العادات، من بينها تناول السكر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كشف فانس عن كيفية تعرفه على ذلك النظام الغذائي، قائلاً إنه أخبر زوجته بأنه يفكر في التخلي عن السكر ووسائل التواصل الاجتماعي. واتصل بوزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور طلباً للمشورة، فأخبره كينيدي عن النظام الغذائي "الحيوي".

وقال فانس للصحافيين: "أتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين، وأتناول الكثير من مخلل الملفوف...".
 
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