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عربي-دولي

استطلاع: تقدم آيزنكوت ونتنياهو يخسر الصدارة

Lebanon 24
05-09-2026 | 05:29
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تقدمت المعارضة الإسرائيلية على معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ 57 مقعداً مقابل 51 مقعداً، وفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة "لازار" ونشرته صحيفة "معاريف"، وسط قلق شعبي واسع من مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، وانقسام حاد حول فرضية وقوع "خيانة من الداخل" إبّان هجوم السابع من تشرين الأول 2023.
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وقد تصدّر قائمة الأحزاب حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت بـ 23 مقعداً، يليه حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بـ 20 مقعداً، ثم حزب نفتالي بينيت بـ 15 مقعداً. وفي المقابل، يتجاوز اتحاد "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش مع حزب "زيهوت" بزعامة موشيه فيغلين نسبة الحسم بـ 5 مقاعد، مما يرفع قوة أحزاب الائتلاف إلى 47 مقعداً، وتصل إلى 51 مقعداً عند إضافة حزب "عام يسرائيل" بزعامة عوفر وينتر.

وعلى مستوى المنافسة على رئاسة الحكومة، يتفوق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 48% مقابل 39%، في حين يتفوق بينيت على نتنياهو بنسبة 43% مقابل 39%. كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب جديدة مع إيران، بينما يعتقد 40% بوجود "خيانة من الداخل" ساهمت في نجاح هجوم حركة حماس.
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