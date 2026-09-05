إسرائيل ترفض نفوذ أنقرة بسوريا: لا نريد تكرار سيناريو غزة ولبنان

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جدد جدعون ساعر رفض بلاده القاطع لإقامة قواعد عسكرية تركية في ، مشدداً على أن وجودها يُعد "خطاً أحمر" بالنسبة إلى ، ومطالباً بالحفاظ على الوضع القائم.وأوضح ساعر، في تصريحات لقناة "فرانس 24"، أن الموقف الإسرائيلي يستند إلى خشية تل أبيب من تكرار تجربة تنامي النفوذ في وقطاع غزة، مؤكداً أن بلاده لا تريد رؤية السيناريو نفسه يتكرر مع على الأراضي . وتأتي هذه المواقف عقب الغارات التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب منتصف اب الماضي، لمنع إنشاء موطئ قدم عسكري هناك.وعلى الرغم من تحذيره من التواجد العسكري واعتباره تهديداً مباشرًا لأمن إسرائيل، أشار ساعر إلى أن بلاده لا تطمح إلى التصعيد مع أنقرة، وتفضل الاعتماد على الحلول الدبلوماسية للتعامل مع هذا الملف.