إسرائيل ترفض نفوذ أنقرة بسوريا: لا نريد تكرار سيناريو غزة ولبنان

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر رفض بلاده القاطع لإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا
، مشدداً على أن وجودها يُعد "خطاً أحمر" بالنسبة إلى إسرائيل
، ومطالباً بالحفاظ على الوضع القائم.
وأوضح ساعر، في تصريحات لقناة "فرانس 24"، أن الموقف الإسرائيلي يستند إلى خشية تل أبيب من تكرار تجربة تنامي النفوذ الإيراني
في لبنان
وقطاع غزة، مؤكداً أن بلاده لا تريد رؤية السيناريو نفسه يتكرر مع تركيا
على الأراضي السورية
. وتأتي هذه المواقف عقب الغارات الإسرائيلية
التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب منتصف اب الماضي، لمنع إنشاء موطئ قدم عسكري تركي
هناك.
وعلى الرغم من تحذيره من التواجد العسكري التركي
واعتباره تهديداً مباشرًا لأمن إسرائيل، أشار ساعر إلى أن بلاده لا تطمح إلى التصعيد مع أنقرة، وتفضل الاعتماد على الحلول الدبلوماسية للتعامل مع هذا الملف.