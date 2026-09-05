بقرار من بوتين.. هدنة لثلاثة أيام في أوكرانيا

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أصدر أوامره للجيش بالامتناع عن ضرب العاصمة كييف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من منتصف ليل السبت، وذلك تزامناً مع جولة دبلوماسية أميركية لإنهاء الحرب، بحسب ما أعلنه الكرملين.وأوضح الكرملين أن قرار تعليق الضربات يأتي للتحضير وإجراء الاتصالات بين المفاوضين هناك، حيث وصل المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى لعرض مقترح سلام يهدف لإيقاف النزاع المستمر منذ سنوات، قبل أن يتوجها إلى كييف في زيارة هي الأولى لهما منذ عودة الرئيس إلى . وأكد مشاركتهما بمقترح خاص للسلام دون أن يكشف عن تفاصيله.في المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة عرقلة الزيارة عبر شن غارات على مطاري كييف وهدف مدني في دنيبرو أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، مفيداً بأن هذه الضربات جاءت رداً على ترتيبات وصول الجانب الأميركي عبر الجو، وهو ما يُعد خطوة غير معتادة نظراً لإغلاق المجال الجوي الأوكراني واعتياد المسؤولين السفر براً بالقطارات.