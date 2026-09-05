بقرار من بوتين.. هدنة لثلاثة أيام في أوكرانيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أوامره للجيش بالامتناع عن ضرب العاصمة الأوكرانية
كييف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من منتصف ليل السبت، وذلك تزامناً مع جولة دبلوماسية أميركية لإنهاء الحرب، بحسب ما أعلنه الكرملين.
وأوضح الكرملين أن قرار تعليق الضربات يأتي للتحضير وإجراء الاتصالات بين المفاوضين الأميركيين
هناك، حيث وصل المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو
لعرض مقترح سلام يهدف لإيقاف النزاع المستمر منذ سنوات، قبل أن يتوجها إلى كييف في زيارة هي الأولى لهما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب
إلى البيت الأبيض
. وأكد ترامب
مشاركتهما بمقترح خاص للسلام دون أن يكشف عن تفاصيله.
في المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة عرقلة الزيارة عبر شن غارات على مطاري كييف وهدف مدني في دنيبرو أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، مفيداً بأن هذه الضربات جاءت رداً على ترتيبات وصول الجانب الأميركي عبر الجو، وهو ما يُعد خطوة غير معتادة نظراً لإغلاق المجال الجوي الأوكراني واعتياد المسؤولين السفر براً بالقطارات.