ضربة أميركية لـ3 ناقلات نفط إيرانية كبرى

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أعلنت الأميركية استهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، موضحة أن هذه الضربات جاءت رداً على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تتابعتين للبحرية الأميركية.وأشارت القيادة المركزية إلى أن ناقلات المستهدفة تشكل جزءاً من شبكة ظل تُستخدم لتمويل ووكلائه في المنطقة. وفي تحذير مباشر، وجه رسالة إلى أكد فيها أنه في حال إطلاق النار على السفن الأميركية فسيتم فرض تكلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف السفن ، مشدداً على عدم التردد في الدفاع عن القوات الأميركية، والاستعداد لتدمير أسطول المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر.