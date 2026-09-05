ضربة أميركية لـ3 ناقلات نفط إيرانية كبرى

أعلنت القيادة المركزية
الأميركية استهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، موضحة أن هذه الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران
صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تتابعتين للبحرية الأميركية.
وأشارت القيادة المركزية إلى أن ناقلات النفط
المستهدفة تشكل جزءاً من شبكة ظل تُستخدم لتمويل الحرس الثوري الإيراني
ووكلائه في المنطقة. وفي تحذير مباشر، وجه قائد القيادة المركزية
رسالة إلى الحرس الثوري
أكد فيها أنه في حال إطلاق النار على السفن الأميركية فسيتم فرض تكلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف السفن الإيرانية
، مشدداً على عدم التردد في الدفاع عن القوات الأميركية، والاستعداد لتدمير أسطول النفط الإيراني
المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر.