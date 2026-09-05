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عربي-دولي

أميركا تعلن إغراق ناقلة في خليج عُمان... وإيران تتحدث عن رد بحري

Lebanon 24
05-09-2026 | 22:55
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أميركا تعلن إغراق ناقلة في خليج عُمان... وإيران تتحدث عن رد بحري
أميركا تعلن إغراق ناقلة في خليج عُمان... وإيران تتحدث عن رد بحري photos 0
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأحد، غرق ناقلة النفط الفارغة "إم/تي كيلو" في خليج عُمان، بعد استهدافها ضمن هجوم أميركي طال ثلاث ناقلات قالت واشنطن إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
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وبحسب "سنتكوم"، طُلب من طاقم الناقلة إخلاؤها قبل استهداف مواقع حيوية فيها وتعطيلها بالكامل، فيما نشرت القيادة مقطعاً مصوراً يُظهر تصاعد النيران من السفن المستهدفة.

وأضافت أن القوات الأميركية عطّلت بصورة دائمة ناقلة "داوني" قبالة جزيرة خارك وناقلة "ستارك 1" قرب جاسك، رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربيتين أميركيتين. وأكدت عدم إصابة أي من جنودها.

في المقابل، أعلنت طهران استهداف ثلاث ناقلات وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. ويعيد تبادل الضربات التصعيد العسكري إلى الواجهة بعد شهر من الهدوء النسبي، وسط تعثر المسار الدبلوماسي وتصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران.
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