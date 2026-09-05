غارات على غزة واقتحامات في الضفة... تصعيد إسرائيلي متزامن

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شهد قطاع غزة والضفة الغربية، الأحد، تصعيداً إسرائيلياً متزامناً، شمل غارات جوية واقتحامات واعتقالات، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون على شبكات المياه والكهرباء جنوبي نابلس.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة شرقي مدينة غزة، من دون ورود معلومات فورية عن طبيعة الهدف أو وقوع ضحايا. وسبق الغارة بساعات قصف قرب مفترق السنافور في حي التفاح، أدى إلى إصابة تسعة فلسطينيين، بينهم طفلة.
وفي الضفة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينتي قلقيلية وأريحا، وداهمت منازل واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، من دون إعلان حصيلة نهائية للموقوفين.
كما اقتحم مستوطنون بلدة عورتا، وألحقوا أضراراً بخطوط الكهرباء في محيط أوصرين وبيتا، وبعدادات المياه عند أطراف بيتا، وفق مصادر فلسطينية قالت إن الاعتداءات جرت بحماية القوات الإسرائيلية. (سكاي نيوز عربية)