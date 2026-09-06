مخاوف من الانفجار

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فالتصعيد الأخير لم يعد محصوراً بالضربات المتبادلة على أهداف عسكرية تقليدية، بل انتقل، وفق المعطيات المتداولة، إلى مستوى مختلف يطال البوارج الحربية الأميركية وحاملات .وترى أوساط متابعة أن توسيع دائرة الأهداف بهذا الشكل يرفع احتمالات خروج المواجهة عن قواعدها السابقة، خصوصاً أن استهداف السفن والمنشآت البحرية قد يفرض ردوداً أكبر من الطرفين.