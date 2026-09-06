إسرائيل تقصف جنوب سوريا

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قامت المدفعية ، الأحد، بقصف محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفة مدفعية في ريف الأوسط.وكان الجيش شن هجمات بسبع قذائف مدفعية على بلدة الرفيد القنيطرة، بعد عمليات توغل وتفتيش نفذتها قواته مساء السبت.وأفاد "تلفزيون " بأن "الجيش الإسرائيلي، استهدف الأطراف الجنوبية لبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بسبع قذائف مدفعية، تلاها إطلاق نار من تلة الجلع في المحتل باتجاه الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أن "دورية أخرى للاحتلال توغلت في قرية أم الباطنة في ريف القنيطرة الأوسط".كما أطلق النار فوق منازل بالحي من قرية معرية بريف الغربي.