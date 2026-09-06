إسرائيل تقصف جنوب سوريا

قامت المدفعية الإسرائيلية
، الأحد، بقصف محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفة مدفعية في ريف القنيطرة
الأوسط.
وكان الجيش الإسرائيلي
شن هجمات بسبع قذائف مدفعية على بلدة الرفيد بريف
القنيطرة، بعد عمليات توغل وتفتيش نفذتها قواته مساء السبت.
وأفاد "تلفزيون سوريا
" بأن "الجيش الإسرائيلي، استهدف الأطراف الجنوبية لبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بسبع قذائف مدفعية، تلاها إطلاق نار من تلة الجلع في الجولان
المحتل باتجاه الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أن "دورية أخرى للاحتلال توغلت في قرية أم الباطنة في ريف القنيطرة الأوسط".
كما أطلق النار فوق منازل بالحي الغربي
من قرية معرية بريف درعا
الغربي.