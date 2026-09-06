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عربي-دولي

أنبوب إلى المعدة بقرار قضائي… إذن سري لإطعام معتقل مضرب بالقوة

Lebanon 24
06-09-2026 | 03:41
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أنبوب إلى المعدة بقرار قضائي… إذن سري لإطعام معتقل مضرب بالقوة
أنبوب إلى المعدة بقرار قضائي… إذن سري لإطعام معتقل مضرب بالقوة photos 0
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كشفت سجلات محكمة أميركية أن مسؤولي الهجرة الفيدراليين حصلوا سراً على إذن من قاضٍ في الأسابيع الأخيرة لإجبار مضرب عن الطعام كوبي محتجز على تناول الطعام داخل مركز احتجاز في تكساس، بما في ذلك استخدام إجراء جراحي نادر وغير توافقي، حسب "ذا غارديان".
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وقالت الصحيفة:" من المرجح أن يكون هذا الرجل هو المضرب التاسع عشر عن الطعام في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك ( ICE )، حيث حصلت الوكالة على موافقة على طلب لإجراء "إجراءات طبية قسرية" منذ كانون الثاني 2025. وقد أثار العدد المتزايد من الحالات في ظل إدارة ترامب الثانية قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وسط اتهامات واسعة النطاق بسوء المعاملة داخل المرافق على مستوى البلاد".

وتشير أوامر قضائية صادرة عن المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من تكساس، اطلعت عليها صحيفة الغارديان، إلى أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) نفذت عملية التغذية القسرية عبر أنبوب أنفي للرجل الكوبي في آب، حيث نجح مسؤولو الوكالة هذا الأسبوع في طلب تمديد أمر المحكمة. وهو محتجز حاليًا في مركز مونتغمري التابع لإدارة الهجرة والجمارك، وهو مركز احتجاز تديره جهة خاصة بالقرب من هيوستن.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، وهي الجهة الأم لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، مساء الخميس أن الرجل "استأنف تناول الطعام والشراب" ولم يعد يُجبر على تناول الطعام. ولم تُجب الوزارة عما إذا كان الرجل قد أنهى إضرابه عن الطعام هذا الأسبوع بعد صدور أمر المحكمة الأخير، أو عدد المرات التي أُجبر فيها على تناول الطعام سابقًا.

وقد منح الأمر الجديد إدارة الهجرة والجمارك الإذن بإجراء عملية جراحية له لتركيب أنبوب تغذية جراحي دون موافقته.

 
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