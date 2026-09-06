تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

72 ساعة تهزّ إسرائيل.. انسحابات و "مفاجآت" قبل معركة الكنيست!

Lebanon 24
06-09-2026 | 04:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
72 ساعة تهزّ إسرائيل.. انسحابات و مفاجآت قبل معركة الكنيست!
72 ساعة تهزّ إسرائيل.. انسحابات و مفاجآت قبل معركة الكنيست! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تناولت فيه الساعات الحاسمة التي تسبق إغلاق باب تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست الـ26، وسط ضغوط متزايدة لإبرام تحالفات بين الأحزاب أو دفع القوائم الضعيفة إلى الانسحاب، تفادياً لهدر الأصوات.
Advertisement
 
 
وبحسب الصحيفة، تدخل القوى السياسية الإسرائيلية سباقاً يمتد لنحو 72 ساعة قبل إغلاق باب تسجيل القوائم مساء الثلاثاء، في وقت تستعيد فيه الأحزاب تجربة الانتخابات السابقة، حين ضاع نحو 417 ألف صوت، أي قرابة 9% من الأصوات الصحيحة، لمصلحة قوائم فشلت في تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25%.


ومع اقتراب الموعد النهائي، يتزايد الضغط على الأحزاب التي تظهر استطلاعات الرأي أنها دون العتبة أو قريبة منها، للاندماج مع قوائم أكبر أو الانسحاب من السباق.


وتتركز الأنظار على الخطوات التي قد يقدم عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل معسكر اليمين، ومصير ترشح بيني غانتس، والتحركات المرتقبة لرئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تحدث عن "مفاجآت" سياسية قبل إغلاق القوائم.


نتنياهو يريد تحالفاً أوسع
 

ووفق "يديعوت أحرونوت"، حققت الضغوط داخل معسكر اليمين أولى نتائجها بعدما أعلن زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب "زيهوت" موشيه فيغلين خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة.


لكن نتنياهو يسعى إلى خطوة إضافية تمنع ضياع أصوات اليمين، إذ يرغب في ضم العميد في الاحتياط عوفر وينتر، الذي يقود حزب "عمحا يسرائيل"، إلى تحالف أوسع.


ويرفض وينتر حتى الآن عروض الاندماج، بما فيها مقترحات لمنحه مقاعد في قائمة "الليكود"، متمسكاً بتقديم قائمة سياسية جديدة تضم شخصيات غير مرتبطة بالمنظومة التي كانت قائمة خلال أحداث 7 تشرين الأول.


وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن تحالف سموتريتش-فيغلين وحزب وينتر قادران على تجاوز العتبة الانتخابية، مع توقع حصول كل منهما على ما بين 4 و6 مقاعد.


في المقابل، أغلق رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتامار بن غفير الباب أمام أي اندماج، لكنه ضم النائبة السابقة في "الليكود" تالي غوتليف إلى قائمته، ووضعها في المركز الثاني، فيما لم يستبعد ضم ماي غولان أيضاً.


ولا يزال نتنياهو يدرس كيفية توزيع المقاعد المخصصة لتعييناته الشخصية داخل قائمة "الليكود"، وسط احتمالات باستخدامها لتعزيز تمثيل النساء أو إعادة وزير المالية السابق موشيه كحلون، إلى جانب شخصيات أخرى لم تحقق نتائج متقدمة في الانتخابات التمهيدية للحزب.


آيزنكوت يلوّح بـ"مفاجآت"
 

وعلى الجانب الآخر من المشهد السياسي، تبدو الحسابات أكثر تعقيداً، إذ أعلن آيزنكوت، الذي يقود حزب "ياشار!"، أن الأيام التي تسبق إغلاق القوائم قد تحمل "مفاجآت".


وقال آيزنكوت إنه يجري محادثات مع مختلف الأطراف، مضيفاً: "نُحضّر المزيد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة لمصلحة دولة إسرائيل".


ومن بين السيناريوهات المطروحة احتمال اندماج آيزنكوت مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، رغم عدم إعلان أي تقدم رسمي في هذا الاتجاه.


وفي موازاة ذلك، شهد حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد انسحاب عدد من نوابه من السباق الانتخابي، في خطوة قال لابيد إنها تمت بالتوافق ولا تعكس انهياراً داخل الحزب.


شبح انتخابات 2022


وترى الصحيفة أن معسكر معارضي نتنياهو لا يزال متأثراً بتجربة انتخابات 2022، حين أدى فشل بعض الأحزاب في الاتحاد إلى هدر عدد كبير من الأصوات، وكان أبرزها حزب "ميرتس" الذي حصل على 3.16%، أي أقل بقليل من العتبة المطلوبة لدخول الكنيست.


ويتركز القلق حالياً على الأحزاب التي تتأرجح حول العتبة، وبينها تحالف الوزير السابق تشيلي تروبر ويوعاز هندل، الذي تراجع في بعض استطلاعات الرأي إلى ما بين 1.1% و3%.


كذلك، يتعرض بيني غانتس لضغوط للانسحاب بعدما بقي حزب "أزرق أبيض" دون العتبة الانتخابية في استطلاعات عدة، رغم تمسكه حتى الآن بمواصلة السباق.


وكان سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أول شخصية بارزة تعلن الانسحاب، إذ سحب ترشيح "حزب الوحدة" تجنباً لهدر أصوات الناخبين.


ورحب حزب آيزنكوت بالخطوة، داعياً القوائم الأخرى المهددة بعدم تجاوز العتبة إلى اتخاذ قرارات مماثلة، بينما أكد "أزرق أبيض" أن الحل يتمثل في العمل على تشكيل حكومة تضم الكتل السياسية الصهيونية.


الأحزاب العربية


وفي ما يتعلق بالأحزاب العربية، أشار التقرير إلى أن حزب "البلد" يخوض الانتخابات هذه المرة ضمن قائمة واحدة مع "الجبهة" و"تعال"، خلافاً لما حدث في انتخابات 2022.


أما "القائمة العربية الموحدة – راعم" بزعامة منصور عباس، فتخوض الانتخابات بصورة منفصلة، وقد ضمت إلى قائمتها نائب وزير الأمن العام السابق يوآف سيغالوفيتش.


ومع حلول الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، ستُغلق قوائم المرشحين نهائياً، لتتضح خريطة التحالفات والانسحابات، وما إذا كانت الأحزاب الإسرائيلية نجحت في تقليص خطر هدر الأصوات قبل الانتخابات، أم أن العتبة الانتخابية ستعود مجدداً لتلعب دوراً حاسماً في تحديد شكل الكنيست والحكومة المقبلة. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مركز المعلومات البحرية المشترك: حركة مرور السفن في هرمز في آخر 72 ساعة ما زالت منخفضة
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجآت من علي الطاهر.. المعركة "مؤجلة"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تسويات قيد البحث ولا مفاجآت وإتساع المخاوف من تجاوز المعركة" تلة علي الطاهر"
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيلان و 6 جرحى في 6 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 15:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

الأمم المتحدة

وزير المالية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

رئيس حزب

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-09-06
Lebanon24
08:21 | 2026-09-06
Lebanon24
08:00 | 2026-09-06
Lebanon24
07:58 | 2026-09-06
Lebanon24
07:30 | 2026-09-06
Lebanon24
07:29 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24