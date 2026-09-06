72 ساعة تهزّ إسرائيل.. انسحابات و "مفاجآت" قبل معركة الكنيست!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً جديداً تناولت فيه الساعات الحاسمة التي تسبق إغلاق باب تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست الـ26، وسط ضغوط متزايدة لإبرام تحالفات بين الأحزاب أو دفع القوائم الضعيفة إلى الانسحاب، تفادياً لهدر الأصوات.

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وبحسب الصحيفة، تدخل الإسرائيلية سباقاً يمتد لنحو 72 ساعة قبل إغلاق باب تسجيل القوائم مساء الثلاثاء، في وقت تستعيد فيه الأحزاب تجربة الانتخابات السابقة، حين ضاع نحو 417 ألف صوت، أي قرابة 9% من الأصوات الصحيحة، لمصلحة قوائم فشلت في تجاوز العتبة البالغة 3.25%.





ومع اقتراب الموعد النهائي، يتزايد الضغط على الأحزاب التي تظهر استطلاعات الرأي أنها دون العتبة أو قريبة منها، للاندماج مع قوائم أكبر أو الانسحاب من السباق.





وتتركز الأنظار على الخطوات التي قد يقدم عليها رئيس الوزراء بنيامين داخل معسكر اليمين، ومصير ترشح غانتس، والتحركات المرتقبة لرئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تحدث عن "مفاجآت" سياسية قبل إغلاق القوائم.





نتنياهو يريد تحالفاً أوسع





ووفق "يديعوت أحرونوت"، حققت الضغوط داخل معسكر اليمين أولى نتائجها بعدما أعلن زعيم "الصهيونية " بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب "زيهوت" موشيه فيغلين خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة.





لكن نتنياهو يسعى إلى خطوة إضافية تمنع ضياع أصوات اليمين، إذ يرغب في ضم العميد في الاحتياط عوفر وينتر، الذي يقود حزب "عمحا يسرائيل"، إلى تحالف أوسع.





ويرفض وينتر حتى الآن عروض الاندماج، بما فيها مقترحات لمنحه مقاعد في قائمة "الليكود"، متمسكاً بتقديم قائمة سياسية جديدة تضم شخصيات غير مرتبطة بالمنظومة التي كانت قائمة خلال أحداث 7 تشرين الأول.





وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن تحالف سموتريتش-فيغلين وحزب وينتر قادران على تجاوز العتبة الانتخابية، مع توقع حصول كل منهما على ما بين 4 و6 مقاعد.





في المقابل، أغلق "عوتسما يهوديت" إيتامار بن غفير الباب أمام أي اندماج، لكنه ضم النائبة السابقة في "الليكود" تالي غوتليف إلى قائمته، ووضعها في المركز الثاني، فيما لم يستبعد ضم ماي غولان أيضاً.





ولا يزال نتنياهو يدرس كيفية توزيع المقاعد المخصصة لتعييناته الشخصية داخل قائمة "الليكود"، وسط احتمالات باستخدامها لتعزيز تمثيل النساء أو إعادة السابق موشيه كحلون، إلى جانب شخصيات أخرى لم تحقق نتائج متقدمة في الانتخابات التمهيدية للحزب.





آيزنكوت يلوّح بـ"مفاجآت"





وعلى الجانب الآخر من المشهد السياسي، تبدو الحسابات أكثر تعقيداً، إذ أعلن آيزنكوت، الذي يقود حزب "ياشار!"، أن الأيام التي تسبق إغلاق القوائم قد تحمل "مفاجآت".





وقال آيزنكوت إنه يجري محادثات مع مختلف الأطراف، مضيفاً: "نُحضّر المزيد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة لمصلحة دولة ".





ومن بين السيناريوهات المطروحة احتمال اندماج آيزنكوت مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، رغم عدم إعلان أي تقدم رسمي في هذا الاتجاه.





وفي موازاة ذلك، شهد حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد انسحاب عدد من نوابه من السباق الانتخابي، في خطوة قال لابيد إنها تمت بالتوافق ولا تعكس انهياراً داخل الحزب.





شبح انتخابات 2022





وترى الصحيفة أن معسكر معارضي نتنياهو لا يزال متأثراً بتجربة انتخابات 2022، حين أدى فشل بعض الأحزاب في الاتحاد إلى هدر عدد كبير من الأصوات، وكان أبرزها حزب "ميرتس" الذي حصل على 3.16%، أي أقل بقليل من العتبة المطلوبة لدخول الكنيست.





ويتركز القلق حالياً على الأحزاب التي تتأرجح حول العتبة، وبينها تحالف الوزير السابق تشيلي تروبر ويوعاز هندل، الذي تراجع في بعض استطلاعات الرأي إلى ما بين 1.1% و3%.





كذلك، يتعرض بيني غانتس لضغوط للانسحاب بعدما بقي حزب "أزرق أبيض" دون العتبة الانتخابية في استطلاعات عدة، رغم تمسكه حتى الآن بمواصلة السباق.





وكان سفير إسرائيل السابق لدى جلعاد أردان أول شخصية بارزة تعلن الانسحاب، إذ سحب ترشيح "حزب الوحدة" تجنباً لهدر أصوات الناخبين.





ورحب حزب آيزنكوت بالخطوة، داعياً القوائم الأخرى المهددة بعدم تجاوز العتبة إلى اتخاذ قرارات مماثلة، بينما أكد "أزرق أبيض" أن الحل يتمثل في العمل على تشكيل حكومة تضم الكتل السياسية الصهيونية.





الأحزاب العربية





وفي ما يتعلق بالأحزاب العربية، أشار التقرير إلى أن حزب "البلد" يخوض الانتخابات هذه المرة ضمن قائمة واحدة مع " " و"تعال"، خلافاً لما حدث في انتخابات 2022.





أما "القائمة العربية الموحدة – راعم" بزعامة منصور عباس، فتخوض الانتخابات بصورة منفصلة، وقد ضمت إلى قائمتها نائب وزير الأمن العام السابق يوآف سيغالوفيتش.