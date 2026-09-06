رئيس الأركان الإسرائيليّ: نمرّ بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على كافة الجبهات

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أعلن الجيش أنه نفذ تمريناً مفاجئاً لهيئة الأركان وأجرى تقييماً على مستوى تعامل القيادات والقوات مع سيناريو متعدد الساحات يندلع بشكل مفاجئ، ومدى جاهزية الجيش للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية.وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيليّ واوية عبر منصة "إكس"، إن التمرين "يحاكي حربًا متعددة الساحات"، وإنه يشكّل "جزءًا مهمًا من استعداد جيش الدفاع لفترة الأعياد الوشيكة".وأوضحت أن "التمرين يتيح الوقوف على جاهزية الجيش الإسرائيليّ على كافة المستويات وفي مختلف الأطر، وكذلك الأوامر ومدى حداثتها وتحديثها، بدءًا من مستوى وصولًا إلى مستوى الوحدات الميدانية".وأضافت أن " إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع بمشاركة منتدى العامة، في إطار تمرين المفاجأة لهيئة الأركان العامة "طلوع 2.0"، الذي يُجرى بالتزامن مع الأحداث العملياتية في مختلف الجبهات".ونقلت عن قوله: "على خلفية تقييم الوضع استعدادًا لفترة الأعياد الوشيكة، وكجزء من استخلاص العبر من أحداث السابع من تشرين الاول وفحص مدى تطبيقها، تم تفعيل تمرين مفاجئ لهيئة الأركان العامة".وأضاف: "نحن نمرّ بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على كافة الجبهات، ونستعد لفترة الأعياد القريبة. نواصل استخلاص العبر، وكما حددت، فإن الحالة الأساسية التي يوجد فيها الجيش بأكمله هي الجاهزية لهجوم مفاجئ".