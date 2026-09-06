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عربي-دولي

في العراق... صدور أوامر بالقبض على مسؤولين

Lebanon 24
06-09-2026 | 09:34
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في العراق... صدور أوامر بالقبض على مسؤولين
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، عن صدور 27 أمر قبض واستقدام قضائي بحقّ ذوي الدرجات الخاصة خلال شهر آب الماضي.
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قالت الهيئة، إن نشاطاتها خلال الشهر شملت تنفيذ 191 عملية ضبط، وضبط 78 متهمًا بالجرم المشهود، إلى جانب صدور 27 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة.

وأضافت أن عدد أحكام الإدانة القضائية الصادرة بلغ 75 حكمًا، فيما بلغ عدد المدانين بموجب أحكام قضائية 81 شخصًا، فضلًا عن 53 ملفًا يتعلق بتسليم الهاربين والأموال المهربة.

وأشارت إلى تسلم 3449 استمارة من المشمولين بكشف الذمم المالية، فيما ظهر تضارب في المصالح لدى 11 من المشمولين بالكشف.

كما نفذت الهيئة 71 زيارة لمراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة، وأعدت 3 تقارير لتشخيص مشكلات ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها. (ارم نيوز)
 
 
 
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وكالة الأنباء العراقية

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