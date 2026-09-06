موسكو تتهم ألمانيا باستهداف دبلوماسييها عبر إغلاق قنصلية بون

اتهمت ألمانيا بمحاولة "توجيه ضربة"إلى جهازها الدبلوماسي، على خلفية قرار برلين إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة بون ووقف نشاط "البيت الروسي" الثقافي.

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وقالت المتحدثة باسم السفارة الروسية إن ستواصل التحضير للانتخابات المقبلة عبر سفارتها في برلين، متهمة السلطات باستهداف دبلوماسييها.

وأشارت إلى أن برلين كانت تخطط منذ فترة لإغلاق القنصلية و"البيت الروسي"، الذي يقدم دورات في اللغة الروسية وينظم فعاليات ثقافية، لافتة إلى أن القرار أثار احتجاجات داخلية، بينها مظاهرات مؤيدة لروسيا قرب المركز الثقافي.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مطلع أيلول تحميل المسؤولية عن حادثة طائرة مسيّرة في مطار لايبزيغ/هاله، وقررت على إثرها إغلاق القنصلية الروسية في بون ووقف نشاط "البيت الروسي".

، وصف القرارات الألمانية بأنها “خطأ فادح” يتعارض مع مصالح الشعب الألماني.