تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ملفات شائكة على الطاولة.. ماذا ينتظر العرب في اجتماع القاهرة؟

Lebanon 24
06-09-2026 | 14:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ملفات شائكة على الطاولة.. ماذا ينتظر العرب في اجتماع القاهرة؟
ملفات شائكة على الطاولة.. ماذا ينتظر العرب في اجتماع القاهرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 

تستضيف القاهرة، غدًا الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب، في ظل تصعيد إقليمي متسارع وأزمات متشابكة تضع الملفات السياسية والأمنية على رأس جدول الأعمال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتوتر مع إيران، وتداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أعمال دورته العادية الـ166 في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وسط تحديات متزايدة أمام الدول العربية لتعزيز التنسيق وتوحيد المواقف بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا، ودفع مسارات العمل العربي المشترك. 

تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال الاجتماع، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والتطورات المتلاحقة في الضفة الغربية، وما يرافقها من تداعيات إنسانية وسياسية.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات الجهود الرامية إلى وقف التصعيد، وتوفير المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم الوطنية، ودعم إقامة دولتهم المستقلة.

وكانت التحركات العربية خلال الأشهر الماضية قد ركزت على تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، واحتواء التصعيد، والدفع نحو حلول تحفظ الحقوق الفلسطينية.

كما يحضر ملف الهجمات الإيرانية على دول عربية بقوة في اجتماع القاهرة، بعد موجة من التصعيد الإقليمي شملت استهداف عدد من الدول بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وكان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قد أدان، خلال اجتماع استثنائي عقد في أبريل الماضي، الهجمات الإيرانية على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعُمان والأردن والعراق، مؤكدًا رفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها.

ومن المتوقع أن يبحث الوزراء الموقف العربي من هذه الاعتداءات، والتزامات إيران بموجب القانون الدولي، إضافة إلى تداعيات التوترات العسكرية على أمن الخليج والممرات المائية وحركة التجارة والطاقة في المنطقة. 

ولا تقتصر أجندة الاجتماع على الملفين الفلسطيني والإيراني، إذ تشمل أيضًا عددًا من الأزمات العربية، من بينها الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال، إلى جانب قضايا الأمن القومي العربي والتحديات العابرة للحدود.

وتأتي مناقشة هذه الملفات في إطار المساعي العربية للحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات، والحد من التدخلات والصراعات. 

ويُنتظر أن يشكل اجتماع الاثنين محطة أساسية لتحديد المواقف العربية تجاه أبرز التطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة، في وقت تواجه فيه الجامعة العربية اختبارًا جديدًا بشأن قدرتها على تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع لوزراء الخارجية العرب غداً وقطر تجدد دعمها لاستقرار لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 22:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ خيار مطروحٌ على الطاولة
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 22:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية.. وملف النفايات على طاولة النقاش
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 22:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ينتظر الجنوب؟
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 22:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وزراء الخارجية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:12 | 2026-09-06
Lebanon24
15:00 | 2026-09-06
Lebanon24
15:00 | 2026-09-06
Lebanon24
14:50 | 2026-09-06
Lebanon24
14:30 | 2026-09-06
Lebanon24
14:00 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24