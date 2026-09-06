في انتكاسة انتخابية لميرتس.. فوز تاريخي لـحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف

أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن اليميني المتطرف صعد إلى المركز الأول في انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت، بحصوله على 44 بالمئة من الأصوات، مما ألحق هزيمة ساحقة بالمحافظين بزعامة المستشار ميرتس.قال زيغموند، المرشح لحزب البديل من أجل في سكسونيا أنهالت: "صنعنا التاريخ في ". وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77 بالمئة وفقا لهيئة البث (زد.دي.إف).

واستقطب زيغموند آلاف المشاركين في تجمعاته ، وطرح مراراً الفوز في الولاية باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى السلطة على المستوى الاتحادي في الانتخابات المقررة عام 2029.وتعكس هذه النتيجة، تراجع شعبية الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وصعود الأحزاب المتشددة في مشهد سياسي يتسم بالتشرذم.تمثل النتيجة انتكاسة كبيرة للمستشار فريدريش ميرتس، الذي هبطت نسبة التأييد له إلى مستويات متدنية للغاية مع عزوف الناخبين عن إصلاحاته المزمعة لإنعاش الاقتصاد الألماني المتباطئ، وكذلك بسبب أسلوبه في التواصل الذي شابته أخطاء متكررة.وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون (إيه.آر.دي) أن 87 بالمئة من ناخبي الولاية غير راضين عن الحكومة الاتحادية.ووصف زيغموند، ميرتس بأنه أفضل من يدير حملة انتخابية لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا، نظرا إلى عدم شعبيته في الولاية. (سكاي نيوز عربية)