تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد قصف قافلة أغذية.. تحالف دولي يطالب بمحاسبة الجيش السوداني

Lebanon 24
07-09-2026 | 01:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد قصف قافلة أغذية.. تحالف دولي يطالب بمحاسبة الجيش السوداني
بعد قصف قافلة أغذية.. تحالف دولي يطالب بمحاسبة الجيش السوداني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طالبت 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق موثوق وشفاف، في الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي قرب مدينة الدلنج في جنوب كردفان، داعية إلى اتخاذ تدابير واضحة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار استهداف العمليات الإنسانية في السودان.
Advertisement

وبحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، نُفذ الهجوم بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، واستهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية منقذة للحياة إلى مدينة كادقلي، رغم حملهما شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي بصورة واضحة، وإخطار أطراف النزاع مسبقا بمسار القافلة وتحركها.
 
وأكد البيان الدولي المشترك أن القافلة تعرضت لهجوم جوي خارج الدلنج في 30 آب، وأن الشاحنتين كانتا محملتين بمساعدات إنسانية وتحملان علامات برنامج الأغذية العالمي بوضوح. 
 
وجاءت المطالبة بالتحقيق في بيان مشترك أصدرته بعثات المملكة المتحدة وهولندا والسويد وأيرلندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وكندا والنرويج والاتحاد الأوروبي، بصفتها أعضاء في "تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان".

وأكد البيان أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وعمليات الإغاثة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن جميع الإخطارات المطلوبة بشأن تحرك القافلة قُدمت إلى أطراف النزاع.

واعتبرت الدول الموقعة أن الهجوم يمثل مثالا جديدا على الدمار المتصاعد الذي تلحقه حرب المسيّرات بالمدنيين والأعيان المدنية، بعدما امتدت الضربات إلى الأسواق والمرافق الصحية ومخيمات النزوح ومواقع أخرى يعتمد عليها المدنيون للبقاء.

كما وجه البيان رسالة إلى الجهات الخارجية التي تمد أطراف الحرب بالأسلحة والمسيّرات، مطالبا إياها بإدراك العواقب المباشرة التي تخلفها عمليات نقل السلاح على المدنيين السودانيين. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
النابلسي سلم قافلة مساعدات أردنية الى المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية في قاعدة رياق
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة من الصليب الأحمر الدولي توجهت باتجاه بلدة الناقورة لتسلم الأسرى (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدين قصف الجيش السوداني داخل تشاد
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موافقة الجيش السوداني على المبادرة الأميركية..هل يسعى البرهان لإطالة أمد الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

سكاي نيوز

الأوروبي

ألمانيا

المملكة

أوروبي

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-07
Lebanon24
04:24 | 2026-09-07
Lebanon24
03:30 | 2026-09-07
Lebanon24
03:25 | 2026-09-07
Lebanon24
03:11 | 2026-09-07
Lebanon24
02:24 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24