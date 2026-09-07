بعد قصف قافلة أغذية.. تحالف دولي يطالب بمحاسبة الجيش السوداني

طالبت 9 دول غربية والاتحاد بإجراء تحقيق موثوق وشفاف، في الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي قرب مدينة الدلنج في جنوب كردفان، داعية إلى اتخاذ تدابير واضحة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار استهداف العمليات الإنسانية في .وبحسب مصادر " عربية"، نُفذ الهجوم بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، واستهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية منقذة للحياة إلى مدينة كادقلي، رغم حملهما شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي بصورة واضحة، وإخطار أطراف النزاع مسبقا بمسار القافلة وتحركها.

وأكد البيان الدولي المشترك أن القافلة تعرضت لهجوم جوي خارج الدلنج في 30 آب، وأن الشاحنتين كانتا محملتين بمساعدات إنسانية وتحملان علامات برنامج الأغذية العالمي بوضوح.

وجاءت المطالبة بالتحقيق في بيان مشترك أصدرته بعثات المتحدة وهولندا والسويد وأيرلندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وكندا والنرويج والاتحاد الأوروبي، بصفتها أعضاء في "تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان".وأكد البيان أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وعمليات الإغاثة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن جميع الإخطارات المطلوبة بشأن تحرك القافلة قُدمت إلى أطراف النزاع.واعتبرت الدول الموقعة أن الهجوم يمثل مثالا جديدا على الدمار المتصاعد الذي تلحقه حرب المسيّرات بالمدنيين والأعيان المدنية، بعدما امتدت الضربات إلى الأسواق والمرافق الصحية ومخيمات النزوح ومواقع أخرى يعتمد عليها المدنيون للبقاء.كما وجه البيان رسالة إلى الجهات الخارجية التي تمد أطراف الحرب بالأسلحة والمسيّرات، مطالبا إياها بإدراك العواقب المباشرة التي تخلفها عمليات نقل السلاح على المدنيين السودانيين. (سكاي نيوز عربية)