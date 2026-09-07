هجوم طعن في الضفة الغربية.. وإسرائيل تهدد بـحرب شاملة

أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة إلى خطيرة في هجوم طعن قرب قرية أوصرين، جنوب نابلس، الإثنين، فيما أعلنت إسرائيل الاستعداد لـ"حرب شاملة ضد الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن المهاجم وصل بمركبة إلى مزرعة، وتحدث مع أحد السكان قبل أن يطعنه عدة مرات ويفرّ من المكان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً مقتل المنفذ، بعد العثور على هاتفه الذي سقط خلال الهجوم، فيما فرض طوقاً على القرى المحيطة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر معه توجيهات للجيش بالاستعداد لـ"حرب شاملة ضد الإرهاب في يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
وتشهد المنطقة تصاعداً في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، فيما أفادت حصيلة لـ"فرانس برس"، استناداً إلى بيانات السلطة الفلسطينية، بمقتل 1107 فلسطينيين برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
في المقابل، أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية مقتل 48 إسرائيلياً، من مدنيين وعسكريين، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.