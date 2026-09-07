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عربي-دولي

زيلينسكي يعلن استهداف مصافي نفط ومواقع عسكرية روسية

Lebanon 24
07-09-2026 | 08:03
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زيلينسكي يعلن استهداف مصافي نفط ومواقع عسكرية روسية
زيلينسكي يعلن استهداف مصافي نفط ومواقع عسكرية روسية photos 0
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية، إلى جانب منشآت لتكرير النفط في بيرم وتتارستان.

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات طالت أيضًا موقعًا لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية في منطقة كورسك، فضلًا عن هدف لم يحدده في البحر الأسود.

وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القوات الأوكرانية تواصل الرد على الضربات الروسية، مشيرًا إلى استخدام أسلحة بعيدة المدى في استهداف منشآت النفط والموقع العسكري.

وشكر زيلينسكي الوحدات المشاركة على "دقة تصويباتها"، فيما نشر مقطعًا مصورًا يُظهر هجومًا بطائرة مسيّرة على أحد الأهداف الروسية.

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فولوديمير زيلينسكي

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