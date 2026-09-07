زيلينسكي يعلن استهداف مصافي نفط ومواقع عسكرية روسية

قال الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، إن القوات استهدفت مصفاة نفط في الروسية، إلى جانب منشآت لتكرير في بيرم وتتارستان.

وأضاف أن الهجمات طالت أيضًا موقعًا لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية في ، فضلًا عن هدف لم يحدده في .

وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القوات الأوكرانية تواصل الرد على الضربات الروسية، مشيرًا إلى استخدام أسلحة بعيدة المدى في استهداف منشآت النفط والموقع العسكري.

وشكر زيلينسكي الوحدات المشاركة على "دقة تصويباتها"، فيما نشر مقطعًا مصورًا يُظهر هجومًا بطائرة مسيّرة على أحد الأهداف الروسية.