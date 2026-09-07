إيران تعلن تفكيك 3 خلايا واعتقال 9 عناصر في سيستان وبلوشستان

أعلنت ، اليوم الاثنين، تفكيك ثلاث خلايا تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية التكفيرية" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى اعتقال 9 أشخاص ومقتل 3 آخرين.



وأوضحت الوزارة أن أحبطت الخلايا أثناء دخول عناصرها إلى الأراضي ، قبل تمكنهم من تنفيذ أي هجمات أو أعمال تخريبية.

وأضافت أن المعتقلين تلقوا تدريبات عسكرية على التفجير والاغتيال خارج ، وكانوا يحاولون التسلل إلى البلاد بهدف "إثارة انعدام الأمن" في مدن جنوب المحافظة.

كما أعلنت ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إلى جانب اكتشاف مستودع يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة أُدخلت إلى البلاد بصورة غير قانونية.

وقالت الوزارة إن الخلايا مرتبطة بجماعات تصفها بـ"الإرهابية التكفيرية"، وتتهمها بتلقي دعم من وإسرائيل.