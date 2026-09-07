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عربي-دولي

إيران تعلن تفكيك 3 خلايا واعتقال 9 عناصر في سيستان وبلوشستان

Lebanon 24
07-09-2026 | 08:06
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إيران تعلن تفكيك 3 خلايا واعتقال 9 عناصر في سيستان وبلوشستان
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين، تفكيك ثلاث خلايا تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية التكفيرية" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى اعتقال 9 أشخاص ومقتل 3 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن أحبطت الخلايا أثناء دخول عناصرها إلى الأراضي الإيرانية، قبل تمكنهم من تنفيذ أي هجمات أو أعمال تخريبية.

وأضافت أن المعتقلين تلقوا تدريبات عسكرية على التفجير والاغتيال خارج إيران، وكانوا يحاولون التسلل إلى البلاد بهدف "إثارة انعدام الأمن" في مدن جنوب المحافظة.

كما أعلنت ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إلى جانب اكتشاف مستودع يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة أُدخلت إلى البلاد بصورة غير قانونية.

وقالت الوزارة إن الخلايا مرتبطة بجماعات تصفها طهران بـ"الإرهابية التكفيرية"، وتتهمها بتلقي دعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

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