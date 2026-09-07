انتقاماً لشقيقه.. رجل يقتل متهماً بجريمة قتل داخل المحكمة

قُتل موقوف وأصيب شرطي، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار داخل قاعة محكمة الجنايات في القصر العدلي بمدينة اللاذقية غربي سوريا.
وقالت مصادر محلية إن شقيق شخص قُتل في جريمة سابقة أطلق النار على المتهم أثناء مثوله أمام المحكمة، مستخدماً مسدساً كان يخفيه، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية السورية، اقتحم مسلح القصر العدلي وأطلق النار على أحد الموقوفين، فأرداه قتيلاً وأصاب شرطياً، قبل أن يفر من المكان، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول المبنى.
وأوضحت المصادر أن مطلق النار هو شقيق شخص يتهم الموقوف بقتله، وأنه أطلق النار عليه فور رؤيته داخل قاعة المحكمة، من دون أن تؤكد السلطات رسمياً هويته أو دوافعه.
وعقب الحادث، غادر مئات المحامين والمراجعين والموظفين القصر العدلي، فيما أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في اللاذقية تعميماً بمنح المحامين "معذرة عامة" أمام محاكم المدينة بسبب "الظرف الطارئ".
وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث وملاحقة مطلق النار.