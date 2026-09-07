انتقاماً لشقيقه.. رجل يقتل متهماً بجريمة قتل داخل المحكمة

قُتل موقوف وأصيب شرطي، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار داخل قاعة في العدلي بمدينة غربي .

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وقالت مصادر محلية إن شقيق شخص قُتل في جريمة سابقة أطلق النار على المتهم أثناء مثوله أمام المحكمة، مستخدماً مسدساً كان يخفيه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب مصدر في ، اقتحم مسلح القصر العدلي وأطلق النار على أحد الموقوفين، فأرداه قتيلاً وأصاب شرطياً، قبل أن يفر من المكان، فيما فرضت طوقاً حول المبنى.

وأوضحت المصادر أن مطلق النار هو شقيق شخص يتهم الموقوف بقتله، وأنه أطلق النار عليه فور رؤيته داخل ، من دون أن تؤكد السلطات رسمياً هويته أو دوافعه.

وعقب الحادث، غادر مئات المحامين والمراجعين والموظفين القصر العدلي، فيما أصدر مجلس فرع في اللاذقية تعميماً بمنح المحامين "معذرة عامة" أمام محاكم المدينة بسبب "الظرف الطارئ".

وتواصل التحقيق في ملابسات الحادث وملاحقة مطلق النار.