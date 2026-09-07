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عربي-دولي

الشيباني: حقوق سوريا في الجولان المحتل "غير قابلة للتصرف"

Lebanon 24
07-09-2026 | 09:46
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الشيباني: حقوق سوريا في الجولان المحتل غير قابلة للتصرف
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أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، تمسك دمشق بحقوقها في الجولان السوري المحتل، مشدداً على أنها حقوق "غير قابلة للتصرف".

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وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية، أشاد الشيباني بإدانة الجامعة قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وأكد أن سوريا لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، وتواصل جهودها لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

 

وفي سياق آخر، قال الشيباني إن دمشق أعلنت، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تضامنها مع دول الخليج والأردن، مجدداً رفضها للاعتداءات الإيرانية على أراضيها ولانتشار السلاح خارج إطار الدولة.

 

وعلى الصعيد الداخلي، أشار إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب السوريين من المخيمات إلى المدارس والجامعات، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية.

وأعرب وزير الخارجية السوري عن أمل بلاده في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية اعتباراً من عام 2027، معتبراً أن السنوات المقبلة ستشهد "ولادة قصة نجاح سورية تاريخية".

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