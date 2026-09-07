الشيباني: حقوق سوريا في الجولان المحتل "غير قابلة للتصرف"

أكد السوري أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، تمسك دمشق بحقوقها في الجولان السوري المحتل، مشدداً على أنها حقوق "غير قابلة للتصرف".

Advertisement

وخلال اجتماع العرب في الـ166 لمجلس جامعة ، أشاد الشيباني بإدانة الجامعة قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة على الجولان السوري المحتل.

وأكد أن لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، وتواصل جهودها لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي .

وفي سياق آخر، قال الشيباني إن دمشق أعلنت، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على ، تضامنها مع دول الخليج والأردن، مجدداً رفضها للاعتداءات على أراضيها ولانتشار السلاح خارج إطار الدولة.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب السوريين من المخيمات إلى المدارس والجامعات، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية.

وأعرب وزير الخارجية السوري عن أمل بلاده في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية اعتباراً من عام 2027، معتبراً أن السنوات المقبلة ستشهد "ولادة قصة نجاح سورية تاريخية".