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عربي-دولي

الرئيس الفيتنامي يصل إلى روسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

Lebanon 24
07-09-2026 | 10:00
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الرئيس الفيتنامي يصل إلى روسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
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وصل الرئيس الفيتنامي تو لام إلى روسيا، اليوم، في زيارة دولة ضمن جولة دولية، على أن تستمر حتى 9 أيلول.

 
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وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع تو لام في موسكو غداً، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، على أن يعقبها اعتماد حزمة من الوثائق المشتركة.

 

وقال السفير الروسي لدى فيتنام غينادي بيزديتكو إن موسكو وهانوي ستبحثان خلال الزيارة مختلف ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب مجالات جديدة للعمل المشترك.

ووصف بيزديتكو زيارة تو لام بأنها "محطة مهمة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين روسيا وفيتنام، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً متواصلاً في مجالات عدة، مستندة إلى تاريخ طويل من الصداقة والتفاهم المتبادل.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

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فلاديمير بوتي

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الكرملين

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