الرئيس الفيتنامي يصل إلى روسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وصل الرئيس الفيتنامي تو لام إلى ، اليوم، في زيارة دولة ضمن جولة دولية، على أن تستمر حتى 9 أيلول.

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وأعلن أن سيجري محادثات مع تو لام في غداً، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، على أن يعقبها اعتماد حزمة من الوثائق المشتركة.

وقال لدى فيتنام غينادي بيزديتكو إن موسكو وهانوي ستبحثان خلال الزيارة مختلف ملفات التعاون ، إلى جانب مجالات جديدة للعمل المشترك.

ووصف بيزديتكو زيارة تو لام بأنها "محطة مهمة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين روسيا وفيتنام، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً متواصلاً في مجالات عدة، مستندة إلى تاريخ طويل من الصداقة والتفاهم المتبادل.