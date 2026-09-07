مبعوثا ترامب يبلغان كييف بانفتاح روسي جديد على التفاوض

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، أن المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أشارا خلال محادثاتهما الأحد في كييف مع مسؤولين أوروبيين إلى وجود استعداد روسي لاستئناف المفاوضات.
وقالت الرئاسة، خلال إحاطة هاتفية مع صحافيين، إن الأميركيين أبلغوا الجانب الأوروبي بوجود "انفتاح روسي جديد على التفاوض" بعد انتخابات مجلس الدوما، المقررة بين 18 و20 أيلول/سبتمبر.
وأضافت: "في هذا السياق، يتعين الاستعداد لانطلاقة جديدة للمفاوضات"، وفق وكالة "فرانس برس".
وكان كوشنر وويتكوف قد أطلعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم ممثلي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، على نتائج محادثاتهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته، تحدث ويتكوف عن إحراز "تقدم جوهري" في المفاوضات، عقب زيارته وكوشنر إلى روسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022.