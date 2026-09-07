روسيا تصعّد دبلوماسياً ضد ألمانيا.. إغلاق القنصلية في سان بطرسبورغ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية سحب الموافقة الممنوحة للقنصلية العامة الألمانية في مدينة سان بطرسبورغ، مطالبةً إياها بإنهاء أنشطتها بشكل نهائي بحلول 18 أيلول الجاري.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي رداً على إجراءات اتخذتها برلين سابقاً، بينها إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة بون و"دار العلوم والثقافة الروسية" في العاصمة الألمانية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبموجب القرار الروسي، يتعين على جميع موظفي القنصلية الألمانية مغادرة الأراضي الروسية في موعد أقصاه 18 أيلول.
كما طالبت موسكو بوقف أنشطة مراكز "غوته" الثقافية الألمانية في روسيا، على أن يغادر الموظفون الموفدون من قبلها البلاد بحلول 13 أيلول الجاري.