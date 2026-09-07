روسيا تصعّد دبلوماسياً ضد ألمانيا.. إغلاق القنصلية في سان بطرسبورغ

أعلنت سحب الموافقة الممنوحة للقنصلية العامة في مدينة سان ، مطالبةً إياها بإنهاء أنشطتها بشكل نهائي بحلول 18 أيلول الجاري.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي رداً على إجراءات اتخذتها سابقاً، بينها إغلاق الروسية في مدينة بون و"دار العلوم والثقافة الروسية" في العاصمة الألمانية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وبموجب القرار الروسي، يتعين على جميع موظفي القنصلية الألمانية مغادرة الأراضي الروسية في موعد أقصاه 18 أيلول.

كما طالبت بوقف أنشطة مراكز "غوته" الثقافية الألمانية في ، على أن يغادر الموظفون الموفدون من قبلها البلاد بحلول 13 أيلول الجاري.