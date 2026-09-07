تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في محافظة الجوف.. حوثيون يسلمون أنفسهم للقوات الحكومية

Lebanon 24
07-09-2026 | 11:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في محافظة الجوف.. حوثيون يسلمون أنفسهم للقوات الحكومية
في محافظة الجوف.. حوثيون يسلمون أنفسهم للقوات الحكومية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام العشرات من مقاتلي الحوثي بالاستسلام للقوات الحكومية المسلحة في محافظة الجوف في شمال اليمن، حسب ما ذكر التلفزيون اليمني الرسمي.
Advertisement
وجاء هذا التطور في الوقت الذي شنت فيه القوات الحكومية عملية عسكرية في الجوف، حيث أفادت وسائل الإعلام الرسمية عن أن القوات الحكومية سيطرت على مواقع في المحافظة باتجاه معسكر اللبانات.

وقال منصور الزيلائي، المسؤول الإعلامي في قسم الطوارئ الأول بالحكومة، إن القوات الحكومية "نجحت في تأمين منطقتي اللبانات العليا واللبانات السفلى".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن "القوات استولت على مواقع استراتيجية مهمة في الجوف وتقدمت نحو معسكر اللبانات".

وفي تطور ذي صلة في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، أفاد مصدر عسكري عن أن القوات الحكومية استهدفت تعزيزات كبيرة للحوثيين متجهة إلى جبهتي البرح ومقبنة غرب المدينة، حسبما ذكرت قناة اليمن التلفزيونية.

وقال المصدر إن التعزيزات استهدفت منطقة قريبة من مدرسة الرواد، بالقرب من تقاطع شراب ومنطقة الربيعي غرب تعز.

وأضاف المصدر عن أن أكثر من 21 مركبة عسكرية وشاحنات صغيرة تحمل مقاتلين ومعدات عسكرية وأسلحة كانت جزءاً من التعزيزات، التي كانت متجهة أيضاً لمهاجمة جبل هان.

وأفاد المصدر عن أن الضربات تسببت في خسائر كبيرة بين مقاتلي الحوثيين ومركباتهم، ومنعت وصول التعزيزات إلى جبهات القتال.

شهدت عدة جبهات في اليمن تصعيداً في القتال في الأيام الأخيرة بين القوات الحكومية والحوثيين، لا سيما في تعز والجوف والبيضاء. (الاناضول)

مواضيع ذات صلة
القوّات الحكومية اليمنية: نستهدف تجمّعات وأوكار للحوثيّين في مختلف جبهات محافظة الجوف
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالطيران المسيّر شرق محافظة الجوف (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة رجوم تابعة للحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية تسيطر على معسكر اللبنات في محافظة الجوف
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام الرسمية

وكالة الأنباء

وسائل الإعلام

وقال منصور

مدينة تعز

جنوب غرب

قناة ال

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-09-07
Lebanon24
16:45 | 2026-09-07
Lebanon24
16:43 | 2026-09-07
Lebanon24
16:40 | 2026-09-07
Lebanon24
16:35 | 2026-09-07
Lebanon24
16:27 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24