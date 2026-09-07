في محافظة الجوف.. حوثيون يسلمون أنفسهم للقوات الحكومية

قام العشرات من مقاتلي بالاستسلام للقوات الحكومية المسلحة في محافظة الجوف في شمال اليمن، حسب ما ذكر التلفزيون اليمني الرسمي.

وجاء هذا التطور في الوقت الذي شنت فيه القوات الحكومية عملية عسكرية في الجوف، حيث أفادت عن أن القوات الحكومية سيطرت على مواقع في المحافظة باتجاه معسكر اللبانات.الزيلائي، المسؤول الإعلامي في قسم الطوارئ الأول بالحكومة، إن القوات الحكومية "نجحت في تأمين منطقتي اللبانات واللبانات السفلى".وذكرت الرسمية "سبأ" أن "القوات استولت على مواقع استراتيجية مهمة في الجوف وتقدمت نحو معسكر اللبانات".وفي تطور ذي صلة في اليمن، أفاد مصدر عسكري عن أن القوات الحكومية استهدفت تعزيزات كبيرة للحوثيين متجهة إلى جبهتي البرح ومقبنة غرب المدينة، حسبما ذكرت قناة اليمن التلفزيونية.وقال المصدر إن التعزيزات استهدفت منطقة قريبة من مدرسة الرواد، بالقرب من تقاطع شراب ومنطقة الربيعي غرب تعز.وأضاف المصدر عن أن أكثر من 21 مركبة عسكرية وشاحنات صغيرة تحمل مقاتلين ومعدات عسكرية وأسلحة كانت جزءاً من التعزيزات، التي كانت متجهة أيضاً لمهاجمة جبل هان.وأفاد المصدر عن أن الضربات تسببت في خسائر كبيرة بين مقاتلي الحوثيين ومركباتهم، ومنعت وصول التعزيزات إلى جبهات القتال.شهدت عدة جبهات في اليمن تصعيداً في القتال في الأيام الأخيرة بين القوات الحكومية والحوثيين، لا سيما في تعز والجوف والبيضاء. (الاناضول)