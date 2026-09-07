تقدم ميداني واسع للقوات اليمنية بوجه الحوثيين

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أحرزت القوات المسلحة تقدماً ميدانياً في إطار عملياتها العسكرية ضد جماعة ، حيث أعلنت إحكام سيطرتها على جبل في محافظة تعز، بالتوازي مع اتساع نطاق المواجهات في أكثر من محور.وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، أطلقت ألوية " الجنوبية" وقوات عملية واسعة انطلقت من حدود مديريات "يافع" التابعة لمحافظة لحج باتجاه مديرية الزاهر، حيث معارك عنيفة أدت إلى فرض السيطرة على مرتفعات جبلية استراتيجية شملت مناطق "المجريش"، و"الخزان"، و"دار المعلا"، و"الناصفة"، وصولاً إلى مثلث "جبل مرداس والجماجم". كما فرضت القوات انتشاراً في منطقة "نعوة" تمهيداً للتقدم نحو المديريات المجاورة.وأكد اليمنية في البيضاء، عارف ، أن القوات الحكومية باتت على بُعد 8 كيلومترات فقط من منطقة "الرباط" الرابطة بين طريق والبيضاء ، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذا الموقع يمهد لعملية تحرير مركز المحافظة وسبع مديريات أخرى.