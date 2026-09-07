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عربي-دولي

تقدم ميداني واسع للقوات اليمنية بوجه الحوثيين

Lebanon 24
07-09-2026 | 11:32
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تقدم ميداني واسع للقوات اليمنية بوجه الحوثيين
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أحرزت القوات المسلحة اليمنية تقدماً ميدانياً في إطار عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي، حيث أعلنت إحكام سيطرتها على جبل الكورة في محافظة تعز، بالتوازي مع اتساع نطاق المواجهات في أكثر من محور.
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وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، أطلقت ألوية "المقاومة الجنوبية" وقوات العمالقة عملية واسعة انطلقت من حدود مديريات "يافع" التابعة لمحافظة لحج باتجاه مديرية الزاهر، حيث دارت معارك عنيفة أدت إلى فرض السيطرة على مرتفعات جبلية استراتيجية شملت مناطق "المجريش"، و"الخزان"، و"دار المعلا"، و"الناصفة"، وصولاً إلى مثلث "جبل مرداس والجماجم". كما فرضت القوات انتشاراً في منطقة "نعوة" تمهيداً للتقدم نحو المديريات المجاورة.

وأكد مدير مكتب وزارة الإعلام اليمنية في البيضاء، عارف العمري، أن القوات الحكومية باتت على بُعد 8 كيلومترات فقط من منطقة "الرباط" الرابطة بين طريق صنعاء والبيضاء الرئيسي، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذا الموقع يمهد لعملية تحرير مركز المحافظة وسبع مديريات أخرى.
 
وجاء هذا التقدم الميداني المتسارع عقب تمهيد ناري كثيف شنته المقاتلات عبر سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات ومنصات إطلاق صاروخية للميليشيات في عدة مديريات.
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