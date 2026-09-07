موجة تغيير الأسماء مستمرة.. ترامب يقترح اسما جديدا لولاية "نيو مكسيكو"

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وجدت موجة تغيير الأسماء التي قام بها الرئيس الأميركي هدفاً جديداً غير متوقع عندما اقترح أن تصبح ولاية نيو مكسيكو "أميركا الجديدة".ويأتي اقتراحه، الذي رفضه حاكم الولاية على الفور، بعد أيام من توقيعه أمراً بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا" في خضم حرب تجارية مع المجاورة.وكتب الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي: "اقترح كثيرون تغيير اسم نيو مكسيكو... إلى أميركا الجديدة. اسمٌ أكثر فخامةً وجمالاً لشعب هذه الولاية التي تتمتع بإمكانيات هائلة. رائع، أنا معجبٌ به للغاية!"وأعاد نشر صورة تظهر الجزء المكسيكي من اسم الولاية مشطوباً ومستبدلاً بكلمة "أميركا".وذكرت بعض التقارير الإعلامية الأميركية أن الفكرة نشأت كخدعة على الإنترنت.في السياق، صرحت حاكمة الولاية ميشيل لوجان جريشام لقناة فوكس نيوز بأن الاسم "ليس محل نقاش - لقد كان اسمنا منذ ما قبل وجود ".وقالت إن الرئيس أراد "صرف انتباه " عن قضايا مثل ارتفاع أسعار البنزين.واقترح الأسبوع الماضي إعادة تسمية مضيق هرمز باسم "مضيق ترامب" مع استمرار الحرب مع ، ثم ألمح بعد ساعات إلى أنه لم يكن جاداً بشأن الخطة.