في المملكة المتحدة.. إصابة ضباط شرطة وتضرر مركبات في احتجاجات مناهضة للمهاجرين

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قالت الشرطة إن عدداً قليلاً من الضباط أصيبوا بجروح وتضررت بعض المركبات خلال احتجاج مناهض للمهاجرين في بورتسموث، على الساحل الجنوبي لإنكلترا.واشتبك المتظاهرون مع الشرطة بعد تجمع المئات عقب وصول قارب صغير يحمل مهاجرين، في حين أدانت الحكومة السلوك "البلطجي".وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن شرطة هامبشاير وجزيرة وايت، أن حوالي 200 متظاهر تجمعوا في بورتسموث تم تفريقهم في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.وأضافت أن التحقيق جارٍ "لتحديد هوية الجناة المسؤولين عن أي اعتداءات على الضباط، أو إتلاف المركبات، أو غيرها من الجرائم الجنائية".وخلال اشتباك، أصيب عدد من ضباط الشرطة وتضررت بعض المركبات أثناء إنزال 140 مهاجراً إلى الشاطئ في هامبشاير، على بعد حوالي 120 ميلاً من نقطة الإنزال المعتادة التي يصل إليها المهاجرون إلى المتحدة على متن قوارب صغيرة.ونقلت هيئة الإذاعة (بي بي سي) عن دونا ، مفوضة شرطة هامبشاير وجزيرة وايت، قولها إنه على الرغم من ارتكاب الجرائم، إلا أن "المئات" كانوا يتصرفون بشكل قانوني.