مُنافس نتنياهو في الانتخابات المُقبلة يوجه له اتهامات.. وهذا ما كشفته آخر الإحصاءات

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خلال تجمع انتخابي في مستوطنة روش هاعين، اتهم غادي آيزنكوت، السابق للجيش والمنافس لرئيس الوزراء في انتخابات 27 تشرين الأول المقبل، خصمه بتغليب مصالحه السياسية على أمن البلاد.وكشف آيزنكوت خلال التجمع الانتخابي مساء أمس الإثنين عن أسماء مرشحي حزبه "ياشار" لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.وقال، منتقداً رئيس الوزراء لتقاعسه عن تأدية مسؤولياته منذ هجوم على جنوب في 7 تشرين الأول 2023: "في مواجهة الشرخ العميق الذي وقع في السابع من تشرين، والتحديات الجسيمة التي تواجه دولة إسرائيل، نحتاج إلى قيادة ترتقي إلى مستوى المسؤولية، وتعرف كيف توحد وتعيد مبادئ الصهيونية".وبدا آيزنكوت واثقا من قدرة حزبه على استقطاب أصوات من حزب الليكود اليميني، وقال: "ألتقي كثيرا ممن صوتوا للحزب نفسه مدى عقود. ويخبرني هؤلاء كم يصعب عليهم التصويت لجهة أخرى"، وأضاف: "أجيبهم: كما تثقون بي، فأنا أثق بأنكم ستتخذون الخيار الشجاع والصحيح من أجل إسرائيل".وتطرق رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي أيضا، إلى قضية إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد، متسائلا: "هل سنواصل لسنوات العيش في ظل حكومة تشجع التهرب من الخدمة العسكرية من دون خجل؟ حكومة توزع مليارات من الشيكل على من لا يخدمون ولا يعملون؟".إلى ذلك، توّقع استطلاع رأي نشرته هيئة البث ، أن يفوز حزب "ياشار" بـ23 مقعدا في الانتخابات المقبلة، متقدما على حزب الليكود بزعامة الذي حصل على 20 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.وأظهر أن أحزاب قد تفوز بـ51 مقعدا، مقابل 52 مقعدا للأحزاب التي يُرجح أن تشكل ائتلافا مع الليكود