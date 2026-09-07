تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مُنافس نتنياهو في الانتخابات المُقبلة يوجه له اتهامات.. وهذا ما كشفته آخر الإحصاءات

Lebanon 24
07-09-2026 | 23:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مُنافس نتنياهو في الانتخابات المُقبلة يوجه له اتهامات.. وهذا ما كشفته آخر الإحصاءات
مُنافس نتنياهو في الانتخابات المُقبلة يوجه له اتهامات.. وهذا ما كشفته آخر الإحصاءات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلال تجمع انتخابي في مستوطنة روش هاعين، اتهم غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتخابات 27 تشرين الأول المقبل، خصمه بتغليب مصالحه السياسية على أمن البلاد.
Advertisement

وكشف آيزنكوت خلال التجمع الانتخابي مساء أمس الإثنين عن أسماء مرشحي حزبه "ياشار" لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال، منتقداً رئيس الوزراء لتقاعسه عن تأدية مسؤولياته منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023: "في مواجهة الشرخ العميق الذي وقع في السابع من تشرين، والتحديات الجسيمة التي تواجه دولة إسرائيل، نحتاج إلى قيادة ترتقي إلى مستوى المسؤولية، وتعرف كيف توحد وتعيد مبادئ الصهيونية".

وبدا آيزنكوت واثقا من قدرة حزبه على استقطاب أصوات من حزب الليكود اليميني، وقال: "ألتقي كثيرا ممن صوتوا للحزب نفسه مدى عقود. ويخبرني هؤلاء كم يصعب عليهم التصويت لجهة أخرى"، وأضاف: "أجيبهم: كما تثقون بي، فأنا أثق بأنكم ستتخذون الخيار الشجاع والصحيح من أجل إسرائيل".

وتطرق رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي أيضا، إلى قضية إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد، متسائلا: "هل سنواصل لسنوات العيش في ظل حكومة تشجع التهرب من الخدمة العسكرية من دون خجل؟ حكومة توزع مليارات من الشيكل على من لا يخدمون ولا يعملون؟".

إلى ذلك، توّقع استطلاع رأي نشرته هيئة البث الإسرائيلية، أن يفوز حزب "ياشار" بـ23 مقعدا في الانتخابات المقبلة، متقدما على حزب الليكود بزعامة نتنياهو الذي حصل على 20 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وأظهر الاستطلاع أن أحزاب المعارضة قد تفوز بـ51 مقعدا، مقابل 52 مقعدا للأحزاب التي يُرجح أن تشكل ائتلافا مع الليكود


مواضيع ذات صلة
نتنياهو في خطر.. منافس قد يقلب عليه طاولة الانتخابات!
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: لماذا الانتخابات الإسرائيلية المقبلة هي الأكثر أهمية في تاريخها؟
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي يتهم روسيا بالتدخّل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عبر دعم بعض المرشحين
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندين ما تطرقت له جماعة الحوثي من اتهام للمملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

رئيس الأركان

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الاستطلاع

الصهيوني

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:01 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-09-08
Lebanon24
02:13 | 2026-09-08
Lebanon24
01:58 | 2026-09-08
Lebanon24
01:35 | 2026-09-08
Lebanon24
01:01 | 2026-09-08
Lebanon24
00:35 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24