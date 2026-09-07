زيلينسكي: هناك فرصة محتملة لتهدئة الوضع مع روسيا خلال أيلول وتشرين الأول

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أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاؤله الحذر بإمكانية إجراء مفاوضات سلام مع قبل حلول فصل الشتاء، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الوسيطان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى وكييف.ولفت زيلينسكي إلى أن هناك فرصة محتملة لتهدئة الوضع خلال أيلول وتشرين الأول.وكشف زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري، عن تحليله لموقف ، معتبراً أن الأخير يعول على شتاء قاسٍ لإضعاف ، بما في ذلك من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد استعداء الرئيس الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في أوائل نوفمبر.وقال زيلينسكي: "شعوري هو أن بوتين يحتاج إلى . إنه لا يريد أن يزعجه".وحذّر زيلينسكي من أن موسكو تعتقد حقا أن الشتاء المقبل يمكن أن يساعدها على كسر أوكرانيا، بهدف إجبار كييف على إظهار استعداد أكبر للتوصل إلى تسوية. لكنه أكد أن أوكرانيا أيضا تمارس ضغوطا اقتصادية على روسيا، وقال: "عندما هاجموا الكهرباء لدينا، منعناهم من بيع والغاز".وأوضح أن أمام أوكرانيا أيلول وتشرين الأول لإيجاد أي طريقة للتحدث، مضيفا: "بدون حوار لن نحصل على نتيجة".وتوقع الرئيس الأوكراني أن يجد ترامب طريقة لإطلاق عملية التفاوض قبل حلول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي استضافها بوتين وزيلينسكي مع الموفدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، لكنها تفتح الباب أمام استئناف المسار الدبلوماسي.