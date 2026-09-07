سعر البنزين سيصل إلى 3 دولارات للغالون.. ترامب يتوقع هبوطاً حاداً لأسعار النفط

في تصريح جديد، توّقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
هبوط أسعار النفط
بشكل حاد بعد ما وصفه بـ"الفوز" في الحرب مع إيران
، متعهداً في الوقت نفسه بألا تمتلك طهران
سلاحاً نووياً.
وقال ترامب
في منشور على منصته "تروث سوشال
" إن أسعار النفط "ستنخفض بشكل حاد" عندما تحقق الولايات المتحدة
الفوز في الحرب مع إيران، مضيفاً أن الانخفاض سيكون أكبر من التراجعات التي تشهدها أسعار أخرى، وفق تعبيره.
وتوّقع ترامب أن ينعكس ذلك سريعاً على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، قائلاً إن سعر البنزين سيصل إلى 3 دولارات للغالون، ثم سينخفض في نهاية المطاف إلى أقل من دولارين للغالون.
وأضاف ترامب أن هذه التطورات "ستحدث سريعاً"، من دون أن يقدم جدولاً زمنياً محدداً أو تفاصيل بشأن العوامل التي ستدفع أسعار النفط والبنزين إلى تلك المستويات.
وفي الرسالة نفسها، جدد ترامب موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني
، مؤكداً أن إيران "لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً".