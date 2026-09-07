بريطانيا تتأهب لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

تستعد الحكومة للإعلان، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة ضد تشمل حظراً على التجارة مع المستوطنات ، وسط اعتراض لندن على خطط استيطانية في الضفة الغربية.وبحسب تقرير لموقع "i24NEWS"، أكد مسؤول مطلع أن رئيس الوزراء آندي برنهام يتجه لإعلان الحظر، فيما سيكشف إد ميليباند تفاصيل الإجراءات صباح الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية أن برنهام أبلغ الرئيس الأميركي بالحظر المقترح خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مشدداً على أهمية حل الدولتين.وبحسب التقرير، يُتوقع أن تصدر إدارة موقفاً ينتقد القرار البريطاني.مشروع E1وتأتي الخطوة في وقت أعربت فيه الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء خطة إسرائيل لبناء مستوطنات ضمن مشروع E1 بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.وكان ميليباند قد أعلن في الأول من سبتمبر أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة عن عقوبات جديدة، إلا أن التقرير أشار إلى أن الحكومة سرّعت وتيرة الإعلان عنها.ولم تُكشف بعد جميع تفاصيل المرتقبة أو نطاق حظر التجارة المقترح، فيما يتركز الحديث في هذه المرحلة على التعاملات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وليس على حظر شامل للتجارة مع إسرائيل.