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عربي-دولي

بريطانيا تتأهب لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

Lebanon 24
07-09-2026 | 23:41
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بريطانيا تتأهب لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
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تستعد الحكومة البريطانية للإعلان، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة ضد إسرائيل تشمل حظراً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وسط اعتراض لندن على خطط استيطانية في الضفة الغربية.
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وبحسب تقرير لموقع "i24NEWS"، أكد مسؤول مطلع أن رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام يتجه لإعلان الحظر، فيما سيكشف وزير الخارجية إد ميليباند تفاصيل الإجراءات صباح الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء.
ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية أن برنهام أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحظر المقترح خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مشدداً على أهمية حل الدولتين.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تصدر إدارة ترامب موقفاً ينتقد القرار البريطاني.

مشروع E1
وتأتي الخطوة في وقت أعربت فيه الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء خطة إسرائيل لبناء مستوطنات ضمن مشروع E1 بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.

وكان ميليباند قد أعلن في الأول من سبتمبر أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة عن عقوبات جديدة، إلا أن التقرير أشار إلى أن الحكومة سرّعت وتيرة الإعلان عنها.

ولم تُكشف بعد جميع تفاصيل العقوبات المرتقبة أو نطاق حظر التجارة المقترح، فيما يتركز الحديث في هذه المرحلة على التعاملات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وليس على حظر شامل للتجارة مع إسرائيل.
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