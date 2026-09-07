بعد الموقف البريطاني.. هذا ما أعلنته اسرائيل

أعلن بعض السياسيين الإسرائيليين، مواقف متشددة حيال القرار المرتقب للحكومة البريطانية
، بشأن تنفيذ "حظر تجاري شامل" على المستوطنات الإسرائيلية
في الضفة الغربية
.
وزير المالية
بتسلئيل سموتريش، المنتمي لليمين المتشدد، طالب بطرد السفير البريطاني
فورا.
وقال:"لن نكون كبش فداء تدوسه حكومة معادية للسامية، في بلد احتلّه الإسلام المتطرف، ويحاول النجاة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل
. انتهى الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل".
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي
إيتمار بن غفير، المنتمي لليمين المتطرف، صب جام غضبه على بريطانيا
، وقال إن على إسرائيل أن تعترف بسيادة الأرجنتين على جزر مالفيناس (الفوكلاند).
وقال :"حان الوقت لأن تعترف دولة إسرائيل علنا بأن جزر مالفيناس هي أراضٍ أرجنتينية محتلة، يسرقها البريطانيون بعنف من الشعب الأرجنتيني".
وتابه بن غفير قائلا: "البريطانيون لا يكتفون بالاحتلال الإقليمي فحسب، بل يقومون أيضا بإجراء عمليات حفر نفطية هناك ويسرقون المال من الشعب الأرجنتيني".
ووجه الوزير بن غير نداء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، يطالبه فيه بأن يعترف بسيادة الأرجنتين على هذه الجزر،، بل ودعاه لفرض عقوبات على بريطانيا "طالما استمرت في الاحتلال
"، حسب تعبيره.