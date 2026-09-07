بعد الموقف البريطاني.. هذا ما أعلنته اسرائيل

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أعلن بعض السياسيين الإسرائيليين، مواقف متشددة حيال القرار المرتقب للحكومة ، بشأن تنفيذ "حظر تجاري شامل" على المستوطنات في .بتسلئيل سموتريش، المنتمي لليمين المتشدد، طالب بطرد السفير فورا.وقال:"لن نكون كبش فداء تدوسه حكومة معادية للسامية، في بلد احتلّه الإسلام المتطرف، ويحاول النجاة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مهاجمة اليهود ودولة . انتهى الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل".أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المنتمي لليمين المتطرف، صب جام غضبه على ، وقال إن على إسرائيل أن تعترف بسيادة الأرجنتين على جزر مالفيناس (الفوكلاند).وقال :"حان الوقت لأن تعترف دولة إسرائيل علنا بأن جزر مالفيناس هي أراضٍ أرجنتينية محتلة، يسرقها البريطانيون بعنف من الشعب الأرجنتيني".وتابه بن غفير قائلا: "البريطانيون لا يكتفون بالاحتلال الإقليمي فحسب، بل يقومون أيضا بإجراء عمليات حفر نفطية هناك ويسرقون المال من الشعب الأرجنتيني".ووجه الوزير بن غير نداء لرئيس الوزراء ، يطالبه فيه بأن يعترف بسيادة الأرجنتين على هذه الجزر،، بل ودعاه لفرض عقوبات على بريطانيا "طالما استمرت في "، حسب تعبيره.