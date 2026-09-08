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عربي-دولي

بسبب "صراع سياسي".. النائب العام الأوكراني يستقيل

Lebanon 24
08-09-2026 | 00:27
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قدم النائب العام الأوكراني روسلان كرافتشينكو استقالته، الاثنين، عازياً قراره إلى أسباب سياسية، في أحدث مؤشر على الخلافات داخل المستويات العليا من السلطة في كييف، بينما تواصل البلاد حربها مع روسيا.
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وبحسب وكالة "رويترز"، قال كرافتشينكو في بيان نشره عبر "تلغرام": "هذا قرار سياسي واتخذته عن وعي"، مضيفاً أنه لا يريد استخدام منصب النائب العام "كأداة للمواجهة السياسية".

وشكر كرافتشينكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والبرلمان، وطلب منهما قبول استقالته، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخلاف السياسي الذي أشار إليه.

تحقيق في قضية فساد
وتأتي الاستقالة بعد إعلان وكالتي مكافحة الفساد في أوكرانيا، "نابو" و"سابو"، الأسبوع الماضي، كشف منظمة إجرامية مرتبطة بمراكز اتصال احتيالية، قال المحققون إن مسؤولاً في مكتب النائب العام شارك في تنظيمها.

ونفى كرافتشينكو تورطه في المخطط المزعوم، مؤكداً في منشوره أن موقفه من الاتهامات "لم يتغير".

ولم يوضح في بيان الاستقالة ما إذا كانت القضية مرتبطة مباشرة بقراره التنحي، مكتفياً بوصف خطوته بأنها قرار سياسي.

وتضاف استقالة كرافتشينكو إلى سلسلة تغييرات شهدتها القيادة الأوكرانية خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية التي بدأت بغزو واسع النطاق في فبراير 2022.

وفي تموز، دعم زيلينسكي تعيين سيرغي كوريتسكي، رئيس شركة الطاقة الحكومية "نافتوغاز"، رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة يوليا سفيريدينكو.

وتزامنت فترة سفيريدينكو في رئاسة الحكومة مع فضيحة فساد طالت شخصيات بارزة، من دون توجيه اتهامات إليها شخصياً، فيما انتقدها خصوم لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة القضية.

كما أجرى زيلينسكي في يوليو تغييراً في قيادة وزارة الدفاع، في إطار سلسلة تحولات داخل الصفوف العليا للسلطة، بينما تواجه كييف تحديات الحرب إلى جانب الضغوط الداخلية المرتبطة بالفساد والإصلاحات.
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