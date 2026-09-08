تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قبيل اللقاء المرتقب بين ترامب وشي.. تقرير يكشف دعم الصين لروسيا سراً في سباق المسيرات

Lebanon 24
08-09-2026 | 01:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبيل اللقاء المرتقب بين ترامب وشي.. تقرير يكشف دعم الصين لروسيا سراً في سباق المسيرات
قبيل اللقاء المرتقب بين ترامب وشي.. تقرير يكشف دعم الصين لروسيا سراً في سباق المسيرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تحقيقات صحفية أن شركة صينية مملوكة للدولة زوّدت روسيا سراً بمواد ومكونات أساسية تُستخدم في تصنيع مئات المسيّرات الانتحارية، في شحنات وصلت إلى شركة مرتبطة بشركة "روساتوم" الحكومية الروسية.
Advertisement

وأظهرت وثائق روسية داخلية اطلعت عليها صحيفة "تلغراف" في تحقيق مشترك مع بوليتيكو ،أن الشركة الصينية أرسلت إلى روسيا 46 طناً من مواد كيميائية مرتبطة بإنتاج ألياف الكربون.

وتستخدم شركة "ألابوغا-فولوكنو" ، التابعة لـ"روساتوم" هذه المواد في إنتاج ألياف الكربون عالية المواصفات المستخدمة في تصنيع المسيّرات بعيدة المدى من طراز «غيران»، المبنية على تصميم المسيّرات الإيرانية «شاهد».

وتشير الوثائق إلى أن الشحنة وصلت إلى منشأة تابعة لروساتوم في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة في جمهورية تتارستان، حيث تنتج روسيا أعداداً كبيرة من المسيّرات المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا.
هل السلطات الصينية على علم؟
ويقول خبراء ومسؤولون استخباراتيون سابقون ودبلوماسيون إن حجم الشحنات وأهميتها العسكرية يثيران تساؤلات بشأن مدى علم السلطات الصينية بهذه الإمدادات، أو احتمال تسهيلها وصولها إلى روسيا.

وأظهرت وثائق الشحن والجمارك أن المواد تضمنت "بولي أكريلونيتريل" المعروفة اختصاراً ب"PAN"،وهي مادة أساسية لإنتاج ألياف الكربون الخفيفة وعالية الأداء.

وبحسب الوثائق، صُنفت الشحنة تحت رمز جمركي مخصص لصادرات مدنية مثل النايلون والبوليستر، بدلاً من رمز يشير إلى طبيعتها كمواد ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها في الصناعات المدنية والعسكرية.

وقال ديفيد أولبرايت، مؤسس ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، إن هذا التصنيف "يشير إلى محاولة إخفاء طلب أكثر حساسية"،مضيفاً أن الكمية يمكن أن تكون كافية لإنتاج ألياف الكربون اللازمة لتصنيع ما يصل إلى 1300 مسيّرة انتحارية.

وأوضح أولبرايت أن روسيا أصبحت "معتمدة بالكامل على الصين"في الحصول على ألياف "PAN" المتخصصة. وأفاد مركز الأمن والتعاون الأوكراني بأنه تتبع ما لا يقل عن ثماني مناقصات منذ عام 2022 لتوريد مواد "PAN" إلى "ألابوغا-فولوكنو" من مجموعة "جيلين كيميكال فايبر" الصينية.
 
مواضيع ذات صلة
ما الذي كان يجري بين البقاع وروسيا؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
من يُقرر الضربة التالية ضد إيران؟ تقرير يكشف ما جرى بين ترامب ونتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تصدر الصواريخ لايران.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتجرأ الصين على دخول الحرب إلى جانب إيران؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الصينية على

الإيرانية

الإيراني

أوكرانيا

امل على

جمهورية

واشنطن

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2026-09-08
Lebanon24
05:53 | 2026-09-08
Lebanon24
05:39 | 2026-09-08
Lebanon24
05:30 | 2026-09-08
Lebanon24
05:28 | 2026-09-08
Lebanon24
04:57 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24