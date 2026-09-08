قبيل اللقاء المرتقب بين ترامب وشي.. تقرير يكشف دعم الصين لروسيا سراً في سباق المسيرات

كشفت تحقيقات صحفية أن شركة صينية مملوكة للدولة زوّدت سراً بمواد ومكونات أساسية تُستخدم في تصنيع مئات المسيّرات الانتحارية، في شحنات وصلت إلى شركة مرتبطة بشركة "روساتوم" الحكومية الروسية.وأظهرت وثائق روسية داخلية اطلعت عليها صحيفة "تلغراف" في تحقيق مشترك مع بوليتيكو ،أن الشركة الصينية أرسلت إلى روسيا 46 طناً من مواد كيميائية مرتبطة بإنتاج ألياف الكربون.وتستخدم شركة "ألابوغا-فولوكنو" ، التابعة لـ"روساتوم" هذه المواد في إنتاج ألياف الكربون عالية المواصفات المستخدمة في تصنيع المسيّرات بعيدة المدى من طراز «غيران»، المبنية على تصميم المسيّرات «شاهد».وتشير الوثائق إلى أن الشحنة وصلت إلى منشأة تابعة لروساتوم في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة في تتارستان، حيث تنتج روسيا أعداداً كبيرة من المسيّرات المستخدمة في الحرب ضد .

ويقول خبراء ومسؤولون استخباراتيون سابقون ودبلوماسيون إن حجم الشحنات وأهميتها العسكرية يثيران تساؤلات بشأن مدى علم السلطات الصينية بهذه الإمدادات، أو احتمال تسهيلها وصولها إلى روسيا.وأظهرت وثائق الشحن والجمارك أن المواد تضمنت "بولي أكريلونيتريل" المعروفة اختصاراً ب"PAN"،وهي مادة أساسية لإنتاج ألياف الكربون الخفيفة وعالية الأداء.وبحسب الوثائق، صُنفت الشحنة تحت رمز جمركي مخصص لصادرات مدنية مثل النايلون والبوليستر، بدلاً من رمز يشير إلى طبيعتها كمواد ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها في الصناعات المدنية والعسكرية.وقال ديفيد أولبرايت، مؤسس ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في ، إن هذا التصنيف "يشير إلى محاولة إخفاء طلب أكثر حساسية"،مضيفاً أن الكمية يمكن أن تكون كافية لإنتاج ألياف الكربون اللازمة لتصنيع ما يصل إلى 1300 مسيّرة انتحارية.وأوضح أولبرايت أن روسيا أصبحت "معتمدة بالكامل على "في الحصول على ألياف "PAN" المتخصصة. وأفاد مركز الأمن والتعاون الأوكراني بأنه تتبع ما لا يقل عن ثماني مناقصات منذ عام 2022 لتوريد مواد "PAN" إلى "ألابوغا-فولوكنو" من مجموعة "جيلين كيميكال فايبر" الصينية.