تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أدى إلى مقتل شخصين وجرح 7.. أوكرانيا تندد بـ"الهجوم المروع" على كييف

Lebanon 24
08-09-2026 | 03:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أدى إلى مقتل شخصين وجرح 7.. أوكرانيا تندد بـالهجوم المروع على كييف
أدى إلى مقتل شخصين وجرح 7.. أوكرانيا تندد بـالهجوم المروع على كييف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بالتنديد بـ"الهجوم المروع" الذي شنّته روسيا على كييف ليلاً، بعيد انتهاء زيارة المبعوثين الأميركيين التي كان هدفها إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.
Advertisement

وكتب أندري سيبيغا في منشور على منصة "إكس" قائلا: "فور مغادرة مبعوثي السلام للرئيس الأميركي، شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوماً جديداً واسع النطاق ومروّعاً على كييف".

وأضاف سيبيغا أن الهجوم ألق أضراراً بأحياء سكنية وأودى بحياة شخصين على الأقل، لافتاً إلى أن "صواريخه الباليستية أبلغ من خطاباته حول الدبلوماسية" في إشارة للرئيس بوتين.

واستأنفت روسيا ليل الاثنين/الثلاثاء ضرباتها الجوية على كييف، ما أسفر عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى على الأقل، بعد تعليق الغارات على العاصمة الأوكرانية بمناسبة زيارة المبعوثين الأميركيين.

مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: الهجوم الروسي على قرية ميلا بمنطقة كييف أدى إلى مقتل 38 شخصا وجرح 20 آخرين
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: الهجوم الروسي على قرية ميلا بمنطقة كييف أدى إلى مقتل 38 شخصا وجرح 20 آخرين
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فون دير لاين تندّد بـ "الفظائع" الروسية بعد الهجوم على كييف
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: مقتل 7 إثر هجوم صاروخي روسي على كييف
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

الأميركيين

الأوكرانية

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2026-09-08
Lebanon24
05:53 | 2026-09-08
Lebanon24
05:39 | 2026-09-08
Lebanon24
05:30 | 2026-09-08
Lebanon24
05:28 | 2026-09-08
Lebanon24
04:57 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24