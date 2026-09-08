أدى إلى مقتل شخصين وجرح 7.. أوكرانيا تندد بـالهجوم المروع على كييف

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قام الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بالتنديد بـ"الهجوم المروع" الذي شنّته على كييف ليلاً، بعيد انتهاء زيارة المبعوثين التي كان هدفها إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.وكتب أندري سيبيغا في منشور على منصة "إكس" قائلا: "فور مغادرة مبعوثي السلام للرئيس الأميركي، شنّ هجوماً جديداً واسع النطاق ومروّعاً على كييف".وأضاف سيبيغا أن الهجوم ألق أضراراً بأحياء سكنية وأودى بحياة شخصين على الأقل، لافتاً إلى أن "صواريخه الباليستية أبلغ من خطاباته حول الدبلوماسية" في إشارة للرئيس .واستأنفت روسيا ليل الاثنين/الثلاثاء ضرباتها الجوية على كييف، ما أسفر عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى على الأقل، بعد تعليق على العاصمة بمناسبة زيارة المبعوثين الأميركيين.