11 قتيلاً... إيران تنشر مقطع فيديو لانفجار صهريج مُحمّل بالبنزين

نشرت وسائل إعلامية إيرانية مقطع فيديو لانفجار صهريج يحمل 20 ألف لتر من البنزين، عند مدخل مدينة سنندج غربي البلاد، وقع مساء السبت، وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين.

وأعلن حاكم سنندج، غريب سجادي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العطل الفني في مكابح الصهريج هو السبب للحادث.



وقال رئيس الإسعاف والطوارئ في ، بابك هدائي، إن ستة مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين أعلنت السلطات المحلية أن الحادث أودى بحياة 11 شخصا، بينهم سائقا الصهريج والحافلة الصغيرة. (روسيا اليوم)