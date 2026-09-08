11 قتيلاً... إيران تنشر مقطع فيديو لانفجار صهريج مُحمّل بالبنزين

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۱۱ فوتی در تصادف مرگبار محور سنندج-همدان
رئیس پلیس راه راهور فراجا:
علت تصادف سنندج– همدان، نقض فنی ناگهانی در سیستم ترمز یک دستگاه تریلی حامل سوخت بنزین بوده است.
متأسفانه در این تصادف ۱۱ نفر از هموطنان فوت و تعدادی هم دچار سوختگی و جراحت شدند. https://t.co/RBHMPFAK11 pic.twitter.com/i0hmAw6s6x
— خبرگزاری آنا (@ananews_fa1) September 8, 2026
۱۱ فوتی در تصادف مرگبار محور سنندج-همدان
رئیس پلیس راه راهور فراجا:
علت تصادف سنندج– همدان، نقض فنی ناگهانی در سیستم ترمز یک دستگاه تریلی حامل سوخت بنزین بوده است.
متأسفانه در این تصادف ۱۱ نفر از هموطنان فوت و تعدادی هم دچار سوختگی و جراحت شدند. https://t.co/RBHMPFAK11 pic.twitter.com/i0hmAw6s6x