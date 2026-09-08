صحيفة أميركيّة: واشنطن بحاجة لسنوات لتعويض النقص في صواريخها الدفاعيّة

وأضافت الصحيفة قائلة أنّ الإحصائيات مقلقة، لدرجة أن مسؤولي يرفضون تأكيدها أو نفيها أو حتى مناقشتها.وبين شهر شباط وحتى ، أي خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب مع إيران، استهلكت القوات الأميركية ما يقارب 60% من صواريخ الدفاع المتقدمة للبلاد، وهي صواريخ "باتريوت" و"ثاد" الاعتراضية التي كانت تحمي القوات الأمريكية.وعند بدء الحرب، كان لدى البنتاغون في مخزونه العالمي ما يقارب 2800 صاروخ "باتريوت" و"ثاد"، وذلك وفقا لدراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في .وبحلول نهاية تموز، انخفض هذا العدد إلى حوالي 1100 صاروخا، حسب تقدير المركز. وقد تم استنفاذ ما يقارب ثلثي صواريخ "باتريوت" ونحو 40% من صواريخ "ثاد" بعيدة المدى.ويقول توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "هذا تدمير شامل لقدراتنا الدفاعية الصاروخية في مسرح العمليات ولا يمكن النظر إلى هذا الأمر دون اعتباره انتكاسة"، ومع أن أو البنتاغون لم يشككا في أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلا أنهما نفيا وبشدة وجود أي نقص.وفي نهاية تموز، قال الرئيس الأميركي : "لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج".وعلقت الصحيفة أن هذا صحيح، ولكنه مضلل، فلا يزال الجيش الأميركي يمتلك مخزونا ضخما من الصواريخ الهجومية قصيرة المدى. لكن الصواريخ الدفاعية المتطورة التي تحمي القوات الأميركية لم تعد متوفرة بكثرة، كما أقر نفسه.وعاد في الشهر الماضي وكرر قائلا: "لدينا أنواع معينة من الذخائر بإمدادات غير محدودة، بل شبه غير محدودة ولدينا أنواعا أخرى بإمدادات أقل وفرة". وقالت إن النتيجة هي ضغط دفع الأمريكيين إلى الاحتفاظ بصواريخ باتريوت وثاد الاعتراضية باعتبارها أصولا نادرة.وعندما كان وقف إطلاق النار الهش ساري المفعول بحكم الأمر الواقع، لم ترد القوات الأميركية وطوال شهر آب على هجمات إيرانية ضدّ ناقلات في مضيق هرمز، وباستخدام صواريخ متطورة.وأوضحت الصحيفة، أنه عندما أطلقت إيران صواريخ على قواعد أميركية في الأردن الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن صواريخ باتريوت استخدمت لإسقاط الصواريخ ، مع أن البنتاغون امتنع عن تأكيد هذه التقارير أو نفيها. (عربي 21)