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عربي-دولي

صحيفة أميركيّة: واشنطن بحاجة لسنوات لتعويض النقص في صواريخها الدفاعيّة

Lebanon 24
08-09-2026 | 12:00
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صحيفة أميركيّة: واشنطن بحاجة لسنوات لتعويض النقص في صواريخها الدفاعيّة
صحيفة أميركيّة: واشنطن بحاجة لسنوات لتعويض النقص في صواريخها الدفاعيّة photos 0
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "لوس أنجلس تايمز" نشرت تقريرا تناول النقص في الصواريخ لدى الجيش الأميركي بعد الحرب مع إيران.
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وذكر التقرير، أن الولايات المتحدة تفقد الكثير من صواريخها الدفاعية المتقدمة وتحتاج لسنوات من أجل التعافي وتعويض الخسارة.
 
وأضافت الصحيفة قائلة أنّ الإحصائيات مقلقة، لدرجة أن مسؤولي وزارة الدفاع يرفضون تأكيدها أو نفيها أو حتى مناقشتها.

وبين شهر شباط وحتى تموز، أي خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب مع إيران، استهلكت القوات الأميركية ما يقارب 60% من صواريخ الدفاع المتقدمة للبلاد، وهي صواريخ "باتريوت" و"ثاد" الاعتراضية التي كانت تحمي القوات الأمريكية.

وعند بدء الحرب، كان لدى البنتاغون في مخزونه العالمي ما يقارب 2800 صاروخ "باتريوت" و"ثاد"، وذلك وفقا لدراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في واشنطن.

وبحلول نهاية تموز، انخفض هذا العدد إلى حوالي 1100 صاروخا، حسب تقدير المركز. وقد تم استنفاذ ما يقارب ثلثي صواريخ "باتريوت" ونحو 40% من صواريخ "ثاد" بعيدة المدى.

ويقول توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "هذا تدمير شامل لقدراتنا الدفاعية الصاروخية في مسرح العمليات ولا يمكن النظر إلى هذا الأمر دون اعتباره انتكاسة"، ومع أن البيت الأبيض أو  البنتاغون لم يشككا في أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلا أنهما نفيا وبشدة وجود أي نقص.

وفي نهاية تموز، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج".

وعلقت الصحيفة أن هذا صحيح، ولكنه مضلل، فلا يزال الجيش الأميركي يمتلك مخزونا ضخما من الصواريخ الهجومية قصيرة المدى. لكن الصواريخ الدفاعية المتطورة التي تحمي القوات الأميركية لم تعد متوفرة بكثرة، كما أقر ترامب نفسه.

وعاد في الشهر الماضي وكرر قائلا: "لدينا أنواع معينة من الذخائر بإمدادات غير محدودة، بل شبه غير محدودة ولدينا أنواعا أخرى بإمدادات أقل وفرة". وقالت إن النتيجة هي ضغط دفع القادة الأمريكيين إلى الاحتفاظ بصواريخ باتريوت وثاد الاعتراضية باعتبارها أصولا نادرة.

وعندما كان وقف إطلاق النار الهش ساري المفعول بحكم الأمر الواقع، لم ترد القوات الأميركية وطوال شهر آب على هجمات إيرانية  ضدّ ناقلات النفط في مضيق هرمز، وباستخدام صواريخ متطورة.

وأوضحت الصحيفة، أنه عندما أطلقت إيران صواريخ على قواعد أميركية في الأردن الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن صواريخ باتريوت استخدمت لإسقاط الصواريخ القادمة، مع أن البنتاغون امتنع عن تأكيد هذه التقارير أو نفيها. (عربي 21)
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