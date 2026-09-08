روبيو: إيران تقف وراء هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية

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اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إيران بالوقوف وراء هجمات الحوثيين الأخيرة على الأراضي السعودية، معتبراً أن الجماعة تعمل بشكل كبير كـ"وكيل" لطهران.
وقال روبيو إن "إيران تقف بوضوح وراء بعض هذه الأحداث"، مؤكداً في الوقت نفسه متانة العلاقات الدفاعية والعسكرية بين واشنطن والرياض.
وأضاف أن الولايات المتحدة "تراقب هذه الأحداث عن كثب"، مشيراً إلى أن القوات اليمنية تنفذ عمليات برية ضد الحوثيين وتتصدى لمحاولاتهم التقدم ميدانياً.
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، فضّل روبيو إحالة التفاصيل إلى وزارة الحرب الأميركية، موضحاً أنه لا يتوقع صدور أي بيان بهذا الشأن اليوم.