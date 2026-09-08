روبيو: إيران تقف وراء هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية

اتهم الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بالوقوف وراء هجمات الحوثيين الأخيرة على الأراضي ، معتبراً أن الجماعة تعمل بشكل كبير كـ"وكيل" لطهران.

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وقال روبيو إن "إيران تقف بوضوح وراء بعض هذه الأحداث"، مؤكداً في الوقت نفسه متانة العلاقات الدفاعية والعسكرية بين والرياض.

وأضاف أن "تراقب هذه الأحداث عن كثب"، مشيراً إلى أن القوات تنفذ عمليات برية ضد الحوثيين وتتصدى لمحاولاتهم التقدم ميدانياً.

وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، فضّل روبيو إحالة التفاصيل إلى وزارة الحرب الأميركية، موضحاً أنه لا يتوقع صدور أي بيان بهذا الشأن اليوم.