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عربي-دولي

بريطانيا تتوعد إسرائيل بالرد بالمثل في حال فرض عقوبات على لندن

Lebanon 24
08-09-2026 | 12:15
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بريطانيا تتوعد إسرائيل بالرد بالمثل في حال فرض عقوبات على لندن
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لوّح مسؤول بريطاني رفيع بـ"الرد بالمثل" في حال فرضت إسرائيل عقوبات على لندن، وذلك عقب قرار بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

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وقال المسؤول، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن بلاده سترد بالمثل على أي إجراءات إسرائيلية، مشدداً على أن "العنف في الضفة الغربية خطير، ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي".

وحذر من تصاعد العنف، معتبراً أن المستوطنين بلغوا "ذروة التطرف والعنف الشديد"، ومشيراً إلى نزوح أكثر من 2200 فلسطيني من منازلهم منذ كانون الثاني، وهو أمر "لا يمكن تجاهله" من وجهة نظر الحكومة البريطانية.

وأضاف: "لم تفصح إسرائيل عن الخطوات التي ستتخذها رداً على ذلك، وإذا اتخذت خطوات، فسيكون الرد بالمثل، وهذا لا يصب في مصلحة أحد"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "العلاقات الإسرائيلية البريطانية متينة".

وفي السياق، اتهم رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يسرائيل غانتس، بريطانيا بـ"معاداة السامية"، على خلفية قيادتها دولاً غربية لفرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات.

وقال غانتس إن قرار بريطانيا "مقاطعة المنتجات من يهودا والسامرة وفرض عقوبات على اليهود لمجرد أنهم يعيشون ويعملون في أرض أجدادهم، هو خطوة معادية للسامية ومخزية".

 

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