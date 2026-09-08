تعهد من لندن وبرلين بتزويد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ

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أعلنت لندن تخصيص مئة مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) لتزويد "قبل الشتاء" بدفاعات جوية، من بينها صواريخ اعتراضية من طراز "باتريوت"، فيما تعهدت برلين بدورها تقديم صواريخ من المنظومة عينها.وقالت في بيان إنها ستخصص تجهيزات تندرج ضمن برنامج لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مخصّص لدعم كييف، تتضمن صواريخ اعتراضية وذخائر من العيار الثقيل ومسيّرات، من شأنها أن "تساعد أوكرانيا في التصدّي للهجمات الروسية الهمجية هذا الشتاء".كذلك، وعد الألماني بوريس بيستوريوس الثلاثاء بإرسال صواريخ باتريوت من مخزون الجيش الألماني إلى أوكرانيا التي "تحتاج إليها بشكل عاجل" لمواجهة الضربات الروسية.ودعا بيستوريوس عقب اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية التي تضم نحو 50 دولة، والمتخصصة في المساعدات العسكرية وتلبية احتياجات الجيش الأوكراني، جميع أعضاء المجموعة إلى مراجعة مخزوناتهم وتقديم شحنات مماثلة.مع ذلك، لم يحدد بيستوريوس عدد الأنظمة المعنية كما لم يشر إلى جدول زمني محدد.وفي ظلّ تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية، أعربت كييف مرارا عن حاجتها الماسة إلى صواريخ اعتراضية من طراز "باتريوت" أميركية الصنع.غير أن خفّضت إمداداتها لكييف بشكل كبير، على خلفية الحرب في .وليل الإثنين الثلاثاء، أسفرت ضربات جوية روسية على كييف عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية على الأقلّ، بعد تعليق البلدين الضربات المتبادلة على العاصمتين لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة المبعوثَين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.وقام رئيس الوزراء آندي بورنم الذي تولّى منصبه في بزيارته الخارجية الأولى إلى كييف في آب، متعهدا مواصلة دعم أوكرانيا خلال اجتماعه برئيسها فولوديمير زيلينسكي.