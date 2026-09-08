اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لاتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد في المنطقة

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اشارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، في بيان، بشأن توسّع العمليات العدائية في ، الى ان "تصاعد العمليات العدائية الذي شهده الشرق الأوسط مؤخراً والذي طال اليمن والمملكة ، بنذر بمزيد من التوسع للنزاع في المنطقة، ومن شأنه إن لم يتمّ احتواؤه، أن يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً الذي يرزح تحت وطأته الملايين من الناس. ويجب في جميع الأوقات اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين والبنى التحتية الأساسية".وأضافت :"وللعمل الإنساني دور حاسم في الاستجابة لتداعيات النزاع، لكنه لا يمكن أن يُغنيَ عن احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام السياسي بخفض التصعيد. وفي حال استمر القتال، فإننا نخشى من أن يؤدي إلى زيادة أعداد القتلى والجرحى، ومضاعفة نزوح السكان، وإلى انهيار قد يكون كارثياً للخدمات الأساسية والبنى التحتية مثل الرعاية الصحية والمياه والوقود والكهرباء".واكدت ان "اللجنة الدولية مستمرة في التواصل مع الأطراف للتشديد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وعلى قضايا إنسانية أخرى. وفي مختلف أنحاء المنطقة، تتعاون فرق اللجنة الدولية عن كثب مع شركائها من والهلال الأحمر لتلبية الاحتياجات في الميدان".