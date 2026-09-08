ماذا تخطط كوريا الجنوبية في هرمز؟.. فريق تفتيش يصل إلى المنطقة

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أرسلت الكورية الجنوبية، فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات، بحسب وكالة " ".ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن وزارة الدفاع قولها إن الفريق الكوري الجنوبي غادر إلى خلال مطلع الأسبوع، ومن المتوقع عودته خلال الأسبوع الجاري.ويأتي هذا الإعلان عقب قرار من الرئيس الأميركي ، بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بين وكوريا الجنوبية، لأسباب منها إحجام سول عن تقديم المساعدة لواشنطن في الحرب الأميركية على .وأفاد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، بأن سول تدرس خياراتها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية، لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات العالمية.وكان متحدث باسم قد حذّر، على منصة إكس هذا الأسبوع، من أن أي وجود عسكري لكوريا الجنوبية أو مشاركة منها في عمليات بالخليج ومضيق هرمز سيعتبر دعماً "للعدوان" الأميركي، وستكون له عواقب وخيمة.