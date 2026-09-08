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عربي-دولي

ماذا تخطط كوريا الجنوبية في هرمز؟.. فريق تفتيش يصل إلى المنطقة

Lebanon 24
08-09-2026 | 14:40
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ماذا تخطط كوريا الجنوبية في هرمز؟.. فريق تفتيش يصل إلى المنطقة
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أرسلت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات، بحسب وكالة "رويترز".
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن وزارة الدفاع قولها إن الفريق الكوري الجنوبي غادر إلى الإمارات خلال مطلع الأسبوع، ومن المتوقع عودته خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا الإعلان عقب قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لأسباب منها إحجام سول عن تقديم المساعدة لواشنطن في الحرب الأميركية على إيران.

وأفاد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، بأن سول تدرس خياراتها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية، لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد حذّر، على منصة إكس هذا الأسبوع، من أن أي وجود عسكري لكوريا الجنوبية أو مشاركة منها في عمليات بالخليج ومضيق هرمز سيعتبر دعماً "للعدوان" الأميركي، وستكون له عواقب وخيمة.
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