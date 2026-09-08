بعد هجمات الحوثيين على السعودية...بيان من الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي
الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي
على السعودية
، والتي استهدفت بنية تحتية مدنية واقتصادية في جنوب المملكة
.
وعبّر الاتحاد الأوروبي
عن تضامنه الكامل مع السعودية، مؤكداً أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية "غير مقبول".
واعتبر أن الهجمات تمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي"، وتقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتهدد الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للصراع في اليمن.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الحوثيين، إلى وقف جميع الهجمات فوراً داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر
.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار في اليمن يمثلان عنصراً أساسياً لأمن منطقة الخليج
والبحر الأحمر، مجدداً التزامه بدعم اليمنيين والعمل مع الأمم المتحدة
والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى سلام شامل ومستدام.