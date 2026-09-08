الحرس الثوري ينشر مشاهد لغواصة أميركية محتجزة في "هرمز" (صور وفيديو)

وكانت للحرس الثوري قد أعلنت في وقت سابق احتجاز مركبة غير مأهولة تابعة للجيش الأميركي عند مدخل المضيق، مشيرة إلى أن العملية جاءت نتيجة تحرك استخباري وعملياتي معقد.ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد أميركي مستقل بشأن احتجاز المركبة أو تفاصيل العملية.وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن "Dive-LD" مركبة كبيرة ذاتية التشغيل، صُممت للعمل لفترات طويلة في . ويبلغ طولها نحو 5.8 أمتار ووزنها قرابة 3 أطنان، فيما يمكنها البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 10 أيام والوصول إلى عمق 6 آلاف متر.وتتمتع المركبة بتصميم مرن يسمح بتغيير أجهزة الاستشعار والمعدات وفق طبيعة المهمة، فيما تدخل تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع بعض مكوناتها.وتُستخدم هذه الفئة من المركبات في مهام تشمل المراقبة والاستطلاع تحت الماء، ومسح قاع البحر، وكشف الألغام، وفحص الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، إضافة إلى دعم عمليات مكافحة الغواصات وجمع ونقل البيانات.