ناقلة نفط إيرانية تتعرض لهجوم صاروخي قرب جزيرة خرج

أفادت وكالة "تسنيم" ، مساء الثلاثاء، بأن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لهجوم صاروخي قالت إن القوات الأميركية نفذته على بُعد نحو 4 أميال من .

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مقذوفاً أصاب الناقلة قرب مرسى ، من دون تسجيل إصابات، فيما بدأ إجلاء أفراد طاقمها. وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد حجم الأضرار وملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "مهر" عن سماع دوي انفجارات عدة في محيط مرسى خرج.

وتزامن ذلك مع إعلان قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي ، اللواء علي عبداللهي، أن حذّرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية من البقاء في المنطقة، مهددة باستهدافها.

وأكد عبداللهي أن أي هجوم على ناقلات الإيرانية سيقابل برد من القوات المسلحة الإيرانية، ملوحاً باستهداف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.