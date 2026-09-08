ناقلة نفط إيرانية تتعرض لهجوم صاروخي قرب جزيرة خرج

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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء الثلاثاء، بأن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لهجوم صاروخي قالت إن القوات الأميركية نفذته على بُعد نحو 4 أميال من جزيرة خرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مقذوفاً أصاب الناقلة قرب مرسى الجزيرة، من دون تسجيل إصابات، فيما بدأ إجلاء أفراد طاقمها. وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد حجم الأضرار وملابسات الحادث.
وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "مهر" عن سماع دوي انفجارات عدة في محيط مرسى جزيرة خرج.
وتزامن ذلك مع إعلان قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، اللواء علي عبداللهي، أن الولايات المتحدة حذّرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية من البقاء في المنطقة، مهددة باستهدافها.
وأكد عبداللهي أن أي هجوم على ناقلات النفط الإيرانية سيقابل برد من القوات المسلحة الإيرانية، ملوحاً باستهداف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.