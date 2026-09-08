ردا على استهداف سفينة حربية أميركية.. واشنطن تدمر 5 ناقلات إيرانية (فيديو)

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دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية #سنتكوم خمس ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر/ايلول، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. نجحت السفينة الحربية الأمريكية في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية… pic.twitter.com/g32gPc0Svc
— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) September 8, 2026
دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية #سنتكوم خمس ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر/ايلول، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. نجحت السفينة الحربية الأمريكية في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية… pic.twitter.com/g32gPc0Svc