ردا على استهداف سفينة حربية أميركية.. واشنطن تدمر 5 ناقلات إيرانية (فيديو)

أكدت الأميركية "سنتكوم" تدمير 5 ناقلات نفط قالت إنها تابعة للحرس الثوري ، ردا على محاولات إيرانية لاستهداف سفينة حربية أميركية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين.



وأضافت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إلى ان السفينة الحربية الأميركية تمكنت من تفادي الهجمات وواصلت دورياتها، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد طاقمها.

وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها استهدفت، في 8 أيلول، 4 ناقلات في خليج ، هي "كافيز" و"شارمينار" و"هورايزون 1" و"ريسكو"، إضافة إلى ناقلة "ديريا" قرب خارك .وأكد البيان أن القوات الأميركية أمرت أطقم الناقلات بإخلائها قبل استهدافها وتعطيلها.وقالت "سنتكوم" إن استخدمت ناقلات المستهدفة ضمن ما وصفته بـ"شبكة سرية بمليارات الدولارات"، متهمة إياها بتمويل ووكلائه في المنطقة.وأضافت القيادة المركزية أن إيران "لا تملك أي وسيلة للدفاع عن هذه السفن".وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية كانت قد دمرت، في 5 أيلول ، 3 ناقلات نفط إيرانية، بعد ما قالت إنه محاولة من الحرس الثوري لاستهداف حاملة طائرات أميركية ومدمرة صواريخ موجهة.